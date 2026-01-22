Ouvir
​Guerra na Ucrânia

“Acho que esta é a última milha”. Zelensky anuncia negociações com Rússia e EUA

22 jan, 2026 - 20:51 • Ricardo Vieira, com Reuters

Reuniões trilaterais marcadas para sexta-feira e sábado, em Abu Dhabi. Garantias de segurança estão acertadas com os EUA, mas falta resolver a questão territorial.

O Presidente ucraniano disse esta quinta-feira em Davos, na Suíça, que acertou com Donald Trump um acordo de garantias de segurança após o fim da guerra com a Rússia, mas ainda falta resolver a questão territorial.

“Acho que esta é a última milha, que é difícil”, declarou Volodymyr Zelensky após um encontro com o Presidente dos Estados Unidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Zelensky considera que será necessário um apoio “muito forte” dos EUA para conseguir acabar com a guerra iniciada há quase quatro anos.

Europa "não é uma verdadeira força política": Zelensky avisa líderes da UE para irrelevância mundial

Mundo

Europa "não é uma verdadeira força política": Zelensky avisa líderes da UE para irrelevância mundial

Líder da Ucrânia considera a Europa "perdida a ten(...)

O Presidente ucraniano acrescentou ainda que estava quase concluído um acordo sobre a recuperação económica no pós-guerra com a Rússia, um elemento central das propostas apoiadas por Kiev para contrariar um anterior plano de paz dos Estados Unidos, considerado como favorecendo fortemente Moscovo.

Os esforços diplomáticos estão em curso. Zelensky afirmou que, na sexta-feira e no sábado, vão decorrer reuniões trilaterais em Abu Dhabi entre representantes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos.

“A nossa equipa está agora a dirigir-se aos Emirados para reuniões tanto com a parte americana como com a russa”, escreveu Zelensky no Telegram. “Estamos à espera para ver como decorrem e decidiremos os próximos passos.”

Entretanto, os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner aterraram esta quinta-feira em Moscovo, para negociações diretos com o Presidente Vladimir Putin.

