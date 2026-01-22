Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Espanha

Acidente de comboios: Aumenta para 45 o número de mortos em Espanha

22 jan, 2026 - 22:04 • Ricardo Vieira

Um total de 21 feridos continuam hospitalizados, sete dos quais nos cuidados intensivos. Investigação centra atenções numa ruptura na via devido a fadiga do material.

A+ / A-

Aumenta para 45 o número de mortos do acidente com dois comboios de alta velocidade, ocorrido no domingo, em Adamuz, no sul de Espanha.

Mais dois corpos foram recuperados esta quinta-feira dos destroços, informou a Junta da Andaluzia, citada pela imprensa espanhola.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As duas vítimas estavam no vagão número 2 do comboio Alvia, operado pela Renfe, e debaixo de dois metros de terra, indica o jornal El País. Ainda não foram identificadas.

De acordo com a Guardia Civil, entre os 45 mortos confirmados estão três mulheres estrangeiras, de nacionalidade alemã, russa e marroquina.

Trinta e nove corpos já foram entregues às famílias para a realização dos respetivos funerais.

Um total de 21 feridos continuam hospitalizados, sete dos quais nos cuidados intensivos.

Entretanto, os peritos que estão a investigar o acidente na rede de alta velocidade estão a centrar as suas atenções numa ruptura na via devido a fadiga do material e a tentar apurar a existência de possíveis falhas.

"Vimos pessoas a morrer e não podíamos fazer nada". Os testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha
"Vimos pessoas a morrer e não podíamos fazer nada". Os testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?