Acidente de comboios: Aumenta para 45 o número de mortos em Espanha

Aumenta para 45 o número de mortos do acidente com dois comboios de alta velocidade, ocorrido no domingo, em Adamuz, no sul de Espanha.



Mais dois corpos foram recuperados esta quinta-feira dos destroços, informou a Junta da Andaluzia, citada pela imprensa espanhola.

As duas vítimas estavam no vagão número 2 do comboio Alvia, operado pela Renfe, e debaixo de dois metros de terra, indica o jornal El País. Ainda não foram identificadas.

De acordo com a Guardia Civil, entre os 45 mortos confirmados estão três mulheres estrangeiras, de nacionalidade alemã, russa e marroquina.

Trinta e nove corpos já foram entregues às famílias para a realização dos respetivos funerais.

Um total de 21 feridos continuam hospitalizados, sete dos quais nos cuidados intensivos.

Entretanto, os peritos que estão a investigar o acidente na rede de alta velocidade estão a centrar as suas atenções numa ruptura na via devido a fadiga do material e a tentar apurar a existência de possíveis falhas.