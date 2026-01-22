Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Balcãs perderam quase 2.500 quilómetros de rios naturais em pouco mais de uma década

22 jan, 2026 - 05:53 • Olímpia Mairos , com Lusa

ONG alertam para degradação acelerada de alguns dos rios mais preservados da Europa.

A+ / A-

Quase 2.500 quilómetros de rios naturais desapareceram nos Balcãs entre 2012 e 2025, segundo um estudo das organizações ambientalistas Riverwatch e Euronatur, que alerta para a rápida degradação do chamado “coração azul da Europa”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A perda está associada sobretudo à construção de barragens, à proliferação de pequenas centrais hidroelétricas e à extração excessiva de sedimentos. A região, que concentra alguns dos rios mais limpos e menos alterados do continente europeu, tem sido alvo de um número crescente de projetos de infraestruturas energéticas.

De acordo com o relatório, existem atualmente cerca de 1.800 barragens nos Balcãs e mais de 3.000 projetos adicionais planeados, muitos deles financiados por subsídios públicos e apresentados como soluções de energia renovável.

O estudo analisou cerca de 83.800 quilómetros de rios, com especial atenção aos cursos de água classificados como “quase naturais”, isto é, com caudal e zonas de inundação ainda intactos ou pouco alterados. Em 2012, estes rios representavam 30% do total analisado. Em 2025, essa proporção caiu para 23%, o que corresponde a uma perda de cerca de 2.450 quilómetros.

A Albânia e a Bósnia e Herzegovina estão entre os países mais afetados. Na Bósnia, a percentagem de rios intactos diminuiu 23% no período em análise. Na Albânia, a redução foi ainda mais acentuada, passando de 68% em 2012 para 40% em 2025.

O relatório destaca, no entanto, alguns desenvolvimentos positivos. Em 2023, o Governo albanês atribuiu ao rio Vjosa o estatuto de parque nacional, o que permitiu travar quase 40 barragens previstas.

No total, decisões judiciais e ações de contestação ambiental terão contribuído para a preservação de cerca de 200 quilómetros de grandes rios e de aproximadamente 700 quilómetros de cursos de água de menor dimensão em toda a região.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?