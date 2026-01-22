Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Espanha

Comboio regional atingido por grua na região de Múrcia. Há quatro feridos

22 jan, 2026 - 11:49 • João Pedro Quesado

É o quarto acidente ferroviário em Espanha desde domingo. O primeiro, um descarrilamento e colisão de dois comboios de alta velocidade, provocou 43 mortos.

[notícia atualizada às 12h42]

Um comboio regional foi atingido por uma grua na região de Múrcia, em Espanha, esta quinta-feira. O acidente provocou quatro feridos e o comboio não descarrilou.

De acordo com a RTVE, o comboio foi atingido por uma grua móvel em Alumbres, perto de Cartagena. Quatro pessoas ficaram feridas, afirma a televisão pública espanhola: um por cortes, outros três com sintomas de ansiedade.

Imagens publicadas pela televisão pública da região de Múrcia mostram a pequena automotora parada, com danos nas janelas numa das laterais do comboio. Haveria 15 passageiros dentro da automotora.

A Adif, gestora da infraestrutura ferroviária na Espanha — como a Infraestruturas de Portugal — afirmou que a circulação de comboios na linha de bitola métrica entre Cartagena e Los Nietos esteve interrompida durante cerca de 50 minutos, "devido da área da infraestrutura por uma grua não relacionada com as operações ferroviárias".

A circulação foi retomada às 13h22 locais, menos uma hora em Portugal continental.

Este é o quarto acidente ferroviário em Espanha desde domingo. O primeiro, um descarrilamento e colisão de dois comboios de alta velocidade em Adamuz, perto de Córdoba, provocou pelo menos 43 mortos. As operações de remoção dos destroços no local ainda decorrem, e as autoridades já revelaram a quebra de um carril numa junta que poderia estar com defeito, e marcas nas rodas metálicas do comboio que descarrilou (da Iryo) e foi atingido por outro (da Renfe).

Na terça-feira, um comboio descarrilou em Lloret de Mar devido à queda de pedras na via, provocada pelo mau tempo. Nenhum dos dez passageiros ficou ferido.

Também na terça-feira, em Girona, um comboio colidiu com um muro de contenção que caiu sobre a linha. A vítima mortal é um maquinista, de 28 anos, que estava em fase de treino — e era acompanhado por outros dois maquinistas no comboio regional.

Na sequência destes acidentes com comboios regionais, o serviço ferroviário regional na região da Catalunha, chamado Rodalies, está suspenso desde terça-feira.

O sindicato dos maquinistas espanhóis convocou uma greve geral de três dias para 9, 10 e 11 de fevereiro, em protesto contra as condições da infraestrutura ferroviária. Os maquinistas queixam-se ainda de não serem ouvidos nas queixas que fazem sobre defeitos nas linhas, como a carta que endereçaram em agosto sobre "saltos" nas linhas de alta velocidade.

