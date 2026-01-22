Comboio regional atingido por grua na região de Múrcia. Há quatro feridos

[notícia atualizada às 12h42] Um comboio regional foi atingido por uma grua na região de Múrcia, em Espanha, esta quinta-feira. O acidente provocou quatro feridos e o comboio não descarrilou. De acordo com a RTVE, o comboio foi atingido por uma grua móvel em Alumbres, perto de Cartagena. Quatro pessoas ficaram feridas, afirma a televisão pública espanhola: um por cortes, outros três com sintomas de ansiedade. Imagens publicadas pela televisão pública da região de Múrcia mostram a pequena automotora parada, com danos nas janelas numa das laterais do comboio. Haveria 15 passageiros dentro da automotora.



A Adif, gestora da infraestrutura ferroviária na Espanha — como a Infraestruturas de Portugal — afirmou que a circulação de comboios na linha de bitola métrica entre Cartagena e Los Nietos esteve interrompida durante cerca de 50 minutos, "devido da área da infraestrutura por uma grua não relacionada com as operações ferroviárias". A circulação foi retomada às 13h22 locais, menos uma hora em Portugal continental.

Este é o quarto acidente ferroviário em Espanha desde domingo. O primeiro, um descarrilamento e colisão de dois comboios de alta velocidade em Adamuz, perto de Córdoba, provocou pelo menos 43 mortos. As operações de remoção dos destroços no local ainda decorrem, e as autoridades já revelaram a quebra de um carril numa junta que poderia estar com defeito, e marcas nas rodas metálicas do comboio que descarrilou (da Iryo) e foi atingido por outro (da Renfe).