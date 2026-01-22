Comboio regional atingido por grua na região de Múrcia. Há três feridos

22 jan, 2026 - 11:49 • João Pedro Quesado
[notícia em atualização]
Um comboio regional embateu contra uma grua na região de Múrcia, em Espanha, esta quinta-feira. O acidente terá provocado três feridos. O comboio não descarrilou.
De acordo com a RTVE, um comboio regional chocou contra uma grua em Alumbres, perto de Cartagena. Três pessoas ficaram feridas, afirma a televisão pública espanhola.
Imagens publicadas pela televisão pública da região de Múrcia mostram a pequena automotora parada, com danos nas janelas numa das laterais do comboio.
A Adif, gestora da infraestrutura ferroviária na Espanha — como a Infraestruturas de Portugal — afirma que a circulação de comboios na linha de bitola métrica entre Cartagena e Los Nietos, "devido da àrea da infraestrutura por uma grua não relacionada com as operações ferroviárias".
Este é o quarto acidente ferroviário em Espanha desde domingo. O primeiro, um descarrilamento e colisão de dois comboios de alta velocidade em Adamuz, perto de Córdoba, provocou pelo menos 43 mortos. As operações de remoção dos destroços no local ainda decorrem, e as autoridades já revelaram a quebra de um carril numa junta que poderia estar com defeito, e marcas nas rodas metálicas do comboio que descarrilou (da Iryo) e foi atingido por outro (da Renfe).