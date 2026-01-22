Derrocada faz vários desaparecidos na Nova Zelândia

Várias pessoas estão desaparecidas, entre elas menores, após um deslizamento de terra que afetou um parque de campismo situado no sopé do monte Mauao, Mount Maunganui, na Ilha Norte da Nova Zelândia, informaram fontes oficiais esta quinta-feira.

O deslizamento ocorreu por volta das 9h30, hora local (20h30 TMG de quarta-feira), e atingiu várias estruturas do acampamento, incluindo caravanas, veículos e tendas, além de um bloco de instalações sanitárias do parque de caravanas Beachside Holiday Park, como é chamado o local.

O ministro para a Gestão de Emergências, Mark Mitchell, que se encontra no local, confirmou que entre os desaparecidos está uma menina e que poderá haver outras crianças, de acordo com declarações à rádio pública do país, RNZ.

Os serviços de emergência mobilizaram equipas especializadas e cães farejadores para localizar possíveis pessoas presas sob a lama, enquanto as autoridades mantêm ativa a operação de busca.

O comandante dos Bombeiros e Emergências da Nova Zelândia, William Pike, informou que as equipas de emergência ouviram vozes sob os escombros ao chegar, mas nada mais desde então. A mesma fonte acrescentou que ainda não foi resgatada qualquer pessoa, mas que as equipas continuam as buscas.

Por sua vez, o subcomissário do distrito policial, Tim Anderson, afirmou em declarações à imprensa local que não podia dizer quantas pessoas se encontram desaparecidas, mas que serão menos de uma dezena.

Além disso, outro deslizamento registrado na baía de Welcome Bay, na localidade de Papamoa, também na Ilha Norte, deixou, pelo menos, uma pessoa gravemente ferida e outras duas desaparecidas, de acordo com os serviços de emergência.

O primeiro-ministro neozelandês, Christopher Luxon, alertou na sua conta na rede social X que o tempo extremo continua a gerar condições perigosas em vastas áreas da Ilha Norte e garantiu que o governo "está a fazer tudo o que está ao seu alcance para apoiar as pessoas afetadas".

Luxon disse que, nas últimas 24 horas, ele e o ministro Mitchell receberam vários relatórios e que ambos estão a acompanhar de perto a evolução da situação, especialmente o "grave incidente" em Mount Maunganui.

O chefe do Executivo agradeceu o trabalho das equipas de emergência, do pessoal das Forças Armadas e dos voluntários, e pediu à população das zonas afetadas que siga as instruções das autoridades locais e dos serviços de proteção civil.