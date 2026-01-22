Europa "não é uma verdadeira força política": Zelensky avisa líderes da UE para irrelevância mundial

"Não se pode construir uma nova ordem mundial só com palavras — só as ações criam verdadeira ordem". Volodymyr Zelensky lamentou esta quarta-feira que a União Europeia "não é uma verdadeira força política", utilizando o discurso em Davos, no Fórum Económico Mundial, para alertar os líderes europeus do "belo, mas fragmentado, caleidoscópio de pequenos e médios poderes" que representam. "Na Europa, há intermináveis discussões internas, e coisas deixadas por dizer, que impedem a Europa de se unir e falar de forma honesta o suficiente para encontrar soluções reais", diagnosticou o Presidente da Ucrânia. "E, demasiadas vezes, os europeus viram-se uns contra os outros, líderes, partidos, movimentos e comunidades, em vez de ficarem juntos para parar a Rússia". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Em vez de se tornar numa verdadeira potência global, a Europa permanece um belo, mas fragmentado, caleidoscópio de pequenos e médios poderes", analisou Zelensky, criticando que "em vez de assumir a liderança na defesa da liberdade mundial, especialmente quando o foco da América se muda para outro lado, a Europa parece perdida a tentar convencer o Presidente dos Estados Unidos a mudar". "Mas ele não vai mudar. O Presidente Trump ama quem ele é. E ele diz que ama a Europa, mas ele não vai ouvir este tipo de Europa", apontou o ucraniano, estabelecendo a "mentalidade" dos líderes europeus como "um dos maiores problemas na Europa de hoje".

"Alguns líderes europeus são da Europa, mas não sempre pela Europa. E a Europa ainda parece mais uma geografia, história, uma tradição, não uma verdadeira força política, não uma grande potência", alertou. "Alguns europeus são muito fortes, é verdade, mas muitos dizem que devemos ser firmes, e querem sempre que outra pessoa lhes diga quanto tempo precisam de ser firmes, de preferência até à próxima eleição". "Todos dizem, precisamos de alguma coisa para substituir a velha ordem mundial. Mas onde está a fila de líderes que estão prontos a agir? Ajam agora em terra, no ar, no mar, para construir uma nova ordem global", implorou Volodymyr Zelensky, antes de lançar mais um aviso. "Não se pode construir uma nova ordem mundial só com palavras. Só as ações criam verdadeira ordem". O ucraniano sublinhou logo no início do discurso que se sentia obrigado a "dizer as mesmas palavras" do discurso de 2025. "No ano passado, aqui em Davos, terminei o meu discurso com as palavras 'a Europa precisa de saber como defender-se'. Um ano passou, e nada mudou". "A Europa baseia-se apenas na crença que se o perigo aparecer, a NATO vai agir. Mas ninguém tem visto realmente a aliança em ação", constatou Zelensky. "Se Putin decidir tomar a Lituânia ou atacar a Polónia, que vai responder? Atualmente, a NATO existe graças à crença que os Estados Unidos vão agir, que não vão ficar de lado e vão ajudar. Mas e se não o fizerem?".