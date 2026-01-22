Ouvir
França intercepta petroleiro russo no Mediterrâneo

22 jan, 2026 - 19:55 • Reuters

Forças navais de outros países, incluindo o Reino Unido, apoiaram a operação contra navio da chamada "frota fantasma".

A Marinha francesa apreendeu, esta quinta-feira, um petroleiro russo no Mediterrâneo, suspeito de integrar a chamada “frota fantasma” que permite à Rússia exportar petróleo e fintar as sanções internacionais.

“Esta operação foi realizada com o apoio de vários dos nossos aliados. Foi conduzida em total conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar”, afirmou o Presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social X.

A intercepção ocorreu em alto-mar, no Mediterrâneo Ocidental, entre a costa sul de Espanha e a costa norte de Marrocos, indicou a polícia marítima francesa, em comunicado.

Forças navais de outros países, incluindo o Reino Unido, apoiaram a operação, acrescenta a mesma nota.

O ministro da Defesa britânico, John Healey, afirmou que o Reino Unido prestou apoio de seguimento e vigilância à operação. Esse apoio incluiu um navio, o HMS Dagger, que acompanhou o petroleiro, denominado GRINCH, durante a sua passagem pelo Estreito de Gibraltar.

