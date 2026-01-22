Gronelândia. Dinamarca aberta a negociar com os EUA sem abdicar de soberania

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou esta quinta-feira que o acordo sobre a Gronelândia, que os Estados Unidos estão a negociar com a NATO, não põe em questão a soberania da Dinamarca sobre o território autónomo.

A dirigente enfatizou que o Governo dinamarquês coordenou as ações com o Governo da Gronelândia ao longo de todo o processo e manteve um "diálogo estreito" com a NATO, e que ela própria conversou com Rutte "antes e depois do encontro com o Presidente Donald Trump em Davos".

"A segurança no Ártico é uma questão que diz respeito a toda a NATO. Portanto, é bom e natural que também esteja a ser discutida entre o secretário-geral da Aliança e o Presidente dos Estados Unidos. O Reino da Dinamarca tem trabalhado há muito tempo para garantir que a NATO aumente seu compromisso com o Ártico", afirma-se no comunicado.

A Dinamarca, realçou, quer continuar a manter um diálogo construtivo com os aliados sobre como fortalecer a segurança no Ártico, incluindo o sistema de defesa antimíssil "Cúpula Dourada". "Desde que isso ocorra com respeito pela nossa integridade territorial", acrescentou a governante.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quarta-feira, no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, um acordo "verdadeiramente fantástico" com a NATO em relação à ilha ártica: "Conseguimos tudo o que queríamos".

Em declarações à imprensa antes de deixar o Centro de Congressos de Davos, o dirigente afirmou que se trata de "um acordo para a segurança nacional e internacional" e "a longo prazo".

De acordo com o Presidente norte-americano, o texto deste acordo vai ser divulgado em breve, pois os detalhes ainda estão a ser definidos, embora Trump tenha acrescentado que o processo está numa fase avançada.

Frederiksen tem hoje viagem marcada para Londres, para se encontrar com homólogo britânico, Keir Starmer, e depois segue para Bruxelas, onde vai participar da cimeira extraordinária de líderes da União Europeia sobre a questão Gronelândia-EUA.