Guiné-Bissau marca eleições para dezembro de 2026 após golpe de Estado

A Guiné-Bissau marcou eleições presidenciais e legislativas para o dia 6 de dezembro de 2026, na sequência do golpe de Estado ocorrido no final do ano passado, que interrompeu o processo eleitoral no país.

A data foi fixada através de um decreto presidencial assinado na quarta-feira, segundo fontes oficiais.

Em 26 de novembro, oficiais das Forças Armadas tomaram o poder, um dia antes de a Comissão Nacional de Eleições divulgar os resultados de um sufrágio contestado. Os militares, que se autodenominaram Alto Comando Militar, depuseram o então Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e instalaram no dia seguinte o major-general Horta Inta-a como presidente interino.

O golpe foi amplamente condenado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que instou os militares a restaurarem a ordem constitucional e a darem continuidade ao processo eleitoral interrompido.

No entanto, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau afirmou que se viu impossibilitada de concluir o apuramento dos resultados, depois de homens armados terem apreendido boletins de voto e destruído servidores informáticos onde estavam armazenados os dados eleitorais.

A Guiné-Bissau tem um longo historial de instabilidade política e golpes militares desde a independência, em 1974, sendo frequentemente apontada como um dos países mais politicamente frágeis da África Ocidental.