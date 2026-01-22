Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guiné-Bissau marca eleições para dezembro de 2026 após golpe de Estado

22 jan, 2026 - 10:07 • Olímpia Mairos , com Reuters

Eleições presidenciais e legislativas estão previstas para 6 de dezembro, após a interrupção do processo eleitoral por militares no final do ano passado.

A+ / A-

A Guiné-Bissau marcou eleições presidenciais e legislativas para o dia 6 de dezembro de 2026, na sequência do golpe de Estado ocorrido no final do ano passado, que interrompeu o processo eleitoral no país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A data foi fixada através de um decreto presidencial assinado na quarta-feira, segundo fontes oficiais.

Em 26 de novembro, oficiais das Forças Armadas tomaram o poder, um dia antes de a Comissão Nacional de Eleições divulgar os resultados de um sufrágio contestado. Os militares, que se autodenominaram Alto Comando Militar, depuseram o então Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e instalaram no dia seguinte o major-general Horta Inta-a como presidente interino.

O golpe foi amplamente condenado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que instou os militares a restaurarem a ordem constitucional e a darem continuidade ao processo eleitoral interrompido.

No entanto, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau afirmou que se viu impossibilitada de concluir o apuramento dos resultados, depois de homens armados terem apreendido boletins de voto e destruído servidores informáticos onde estavam armazenados os dados eleitorais.

A Guiné-Bissau tem um longo historial de instabilidade política e golpes militares desde a independência, em 1974, sendo frequentemente apontada como um dos países mais politicamente frágeis da África Ocidental.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?