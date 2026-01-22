Ouvir
Espanha

Julio Iglesias publica alegadas mensagens amigáveis de vítimas que o acusam de abuso sexual

22 jan, 2026 - 12:15 • João Malheiro

O artista espanhol lamenta que "mentiras e desinformação sejam usadas como armas para atacar pessoas"

Julio Iglesias publicou esta quinta-feira imagens de alegadas mensagens amigáveis que terá recebido de trabalhadoras que o acusam de abuso sexual.

O cantor usou o Instagram - que diz ser o único meio à sua disponibilidade para se poder defender e "registar a absoluta falsidade dos factos denunciados" - para publicar imagens de conversas do Whatsapp em que alegadas vítimas lhe desejam um feliz aniversário ou falam de forma elogiosa

"Querido professor, que Deus te continue a dar muita saúde. [...] Mando-te um beijo e um abraço. Gosto muito de ti", lê-se num dos textos publicados nas stories do Instagram.

Para Julio Iglesias "as provas são claras: as comunicações de Whatsapp enviadas pelas denunciantes durante o tempo em que trabalharam na minha casa e as comunicações após a sua saída demonstram que as acusações carecem de veracidade".

O artista espanhol lamenta que "mentiras e desinformação sejam usadas como armas para atacar pessoas" e diz que as imagens que publicou revelam "a inconsistência das acusações e a manipulação dos média" da qual está a ser alvo.

Duas antigas empregadas de Julio Iglesias denunciaram na justiça terem sido vítimas de agressões sexuais e tráfico humano por parte do artista.

As duas mulheres descrevem violações e outras agressões sexuais, assim como bofetadas, insultos e várias outras humilhações físicas e verbais, a par de jornadas laborais de 16 horas, controlo das comunicações e mensagens nos telemóveis ou exames médicos forçados.

Saiba Mais
