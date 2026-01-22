Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fórum Económico Mundial

Milei celebra extrema-direita na América: "O mundo começou a despertar"

22 jan, 2026 - 00:11 • Lusa

"A América será o farol de luz que voltará a acender todo o Ocidente", afirmou esta quarta-feira o Presidente argentino no discurso ao estilo de 'Make Argentina Great Again', como o próprio referiu. Milei celebra a vitória de candidatos da direita e extrema-direita em países do continente americano.

A+ / A-

O presidente argentino, Javier Milei, afirmou esta quarta-feira no Fórum de Davos, na Suíça, que "o mundo começou a despertar", numa alusão à vitória de candidatos da direita e extrema-direita em países da América, e que esta região "será o farol".

"O ano de 2026 é o ano em que vos trago boas notícias: o mundo começou a despertar. A melhor prova disso é o que está a acontecer na América, com o renascer das ideias de liberdade", afirmou Javier Milei, que nos últimos meses celebrou de forma efusiva as vitórias de candidatos conservadores em países como o Chile, Bolívia e Honduras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Perante este cenário, o chefe de Estado argentino considerou que "a América será o farol de luz que voltará a acender todo o Ocidente e com isso pagará a sua dívida civilizacional, como demonstração de gratidão para com as suas bases na filosofia grega, no direito dos romanos e nos valores judaico-cristãos".

“Não é visto como um louco”: queda da pobreza e o controlo da inflação justificam vitória de Milei

Argentina

“Não é visto como um louco”: queda da pobreza e o controlo da inflação justificam vitória de Milei

André Azevedo Alves aponta a queda da pobreza e o (...)

Milei contrastou as "boas notícias" do seu discurso deste ano com as advertências que fez nas suas polémicas apresentações de 2024 e 2025 no mesmo foro.

"Já faz algum tempo, que o Ocidente, por alguma razão estranha, começou a virar as costas às ideias de liberdade. E por isso, neste mesmo lugar, no ano de 2024, afirmei que o Ocidente está em perigo por ter abraçado doses crescentes de socialismo na sua versão mais hipócrita, que é o 'wokismo'", sublinhou.

O presidente argentino defendeu também este ano que a Inteligência Artificial (IA) trará "maior crescimento e bem-estar" e salientou que "os políticos devem deixar de incomodar aqueles que estão a tornar o mundo melhor".

Na sua intervenção deste ano, o mandatário argentino também considerou que a IA é "um potenciador de rendimentos crescentes e, assim, de maior crescimento e bem-estar".

Papa Leão XIV recebe Javier Milei com atenção à "luta contra a pobreza"

Religião

Papa Leão XIV recebe Javier Milei com atenção à "luta contra a pobreza"

O Presidente ultraliberal da Argentina falou com o(...)

Milei também fez uma defesa firme da não intervenção estatal na Economia, ao considerar que "a intervenção e a regulação são dinamicamente ineficientes por serem violentas e, portanto, injustas", vangloriando-se das profundas reformas que o seu Executivo levou a cabo na Argentina desde a sua chegada à Presidência.

"Desde a chegada à Administração em 2023, realizámos, graças ao trabalho hercúleo do ministro [da Desregulação e Transformação do Estado] Federico Sturzenegger, 13.500 reformas estruturais, as quais hoje nos permitem ter uma economia mais eficiente e dinamica, o que nos permite voltar a crescer. Isto é 'Make Argentina Great Again'", acrescentou.

Em 2025, Milei tinha realçado, entre outras questões, que "a ideologia de género é abuso infantil" e associou a homossexualidade à pedofilia, uma declaração que provocou protestos massivos em Buenos Aires e noutras cidades do mundo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?