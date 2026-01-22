Milei celebra extrema-direita na América: "O mundo começou a despertar"

O presidente argentino, Javier Milei, afirmou esta quarta-feira no Fórum de Davos, na Suíça, que "o mundo começou a despertar", numa alusão à vitória de candidatos da direita e extrema-direita em países da América, e que esta região "será o farol". "O ano de 2026 é o ano em que vos trago boas notícias: o mundo começou a despertar. A melhor prova disso é o que está a acontecer na América, com o renascer das ideias de liberdade", afirmou Javier Milei, que nos últimos meses celebrou de forma efusiva as vitórias de candidatos conservadores em países como o Chile, Bolívia e Honduras. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Perante este cenário, o chefe de Estado argentino considerou que "a América será o farol de luz que voltará a acender todo o Ocidente e com isso pagará a sua dívida civilizacional, como demonstração de gratidão para com as suas bases na filosofia grega, no direito dos romanos e nos valores judaico-cristãos".

Milei contrastou as "boas notícias" do seu discurso deste ano com as advertências que fez nas suas polémicas apresentações de 2024 e 2025 no mesmo foro. "Já faz algum tempo, que o Ocidente, por alguma razão estranha, começou a virar as costas às ideias de liberdade. E por isso, neste mesmo lugar, no ano de 2024, afirmei que o Ocidente está em perigo por ter abraçado doses crescentes de socialismo na sua versão mais hipócrita, que é o 'wokismo'", sublinhou. O presidente argentino defendeu também este ano que a Inteligência Artificial (IA) trará "maior crescimento e bem-estar" e salientou que "os políticos devem deixar de incomodar aqueles que estão a tornar o mundo melhor". Na sua intervenção deste ano, o mandatário argentino também considerou que a IA é "um potenciador de rendimentos crescentes e, assim, de maior crescimento e bem-estar".