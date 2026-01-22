Milei celebra extrema-direita na América: "O mundo começou a despertar"

22 jan, 2026 - 00:11 • Lusa
O presidente argentino, Javier Milei, afirmou esta quarta-feira no Fórum de Davos, na Suíça, que "o mundo começou a despertar", numa alusão à vitória de candidatos da direita e extrema-direita em países da América, e que esta região "será o farol".
"O ano de 2026 é o ano em que vos trago boas notícias: o mundo começou a despertar. A melhor prova disso é o que está a acontecer na América, com o renascer das ideias de liberdade", afirmou Javier Milei, que nos últimos meses celebrou de forma efusiva as vitórias de candidatos conservadores em países como o Chile, Bolívia e Honduras.
Perante este cenário, o chefe de Estado argentino considerou que "a América será o farol de luz que voltará a acender todo o Ocidente e com isso pagará a sua dívida civilizacional, como demonstração de gratidão para com as suas bases na filosofia grega, no direito dos romanos e nos valores judaico-cristãos".
Argentina
Milei contrastou as "boas notícias" do seu discurso deste ano com as advertências que fez nas suas polémicas apresentações de 2024 e 2025 no mesmo foro.
"Já faz algum tempo, que o Ocidente, por alguma razão estranha, começou a virar as costas às ideias de liberdade. E por isso, neste mesmo lugar, no ano de 2024, afirmei que o Ocidente está em perigo por ter abraçado doses crescentes de socialismo na sua versão mais hipócrita, que é o 'wokismo'", sublinhou.
O presidente argentino defendeu também este ano que a Inteligência Artificial (IA) trará "maior crescimento e bem-estar" e salientou que "os políticos devem deixar de incomodar aqueles que estão a tornar o mundo melhor".
Na sua intervenção deste ano, o mandatário argentino também considerou que a IA é "um potenciador de rendimentos crescentes e, assim, de maior crescimento e bem-estar".
Religião
Milei também fez uma defesa firme da não intervenção estatal na Economia, ao considerar que "a intervenção e a regulação são dinamicamente ineficientes por serem violentas e, portanto, injustas", vangloriando-se das profundas reformas que o seu Executivo levou a cabo na Argentina desde a sua chegada à Presidência.
"Desde a chegada à Administração em 2023, realizámos, graças ao trabalho hercúleo do ministro [da Desregulação e Transformação do Estado] Federico Sturzenegger, 13.500 reformas estruturais, as quais hoje nos permitem ter uma economia mais eficiente e dinamica, o que nos permite voltar a crescer. Isto é 'Make Argentina Great Again'", acrescentou.
Em 2025, Milei tinha realçado, entre outras questões, que "a ideologia de género é abuso infantil" e associou a homossexualidade à pedofilia, uma declaração que provocou protestos massivos em Buenos Aires e noutras cidades do mundo.