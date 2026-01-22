Ouvir
Cimeira da UE

Montenegro: Conselho de Paz para competir com ONU seria "completamente desajustado"

22 jan, 2026 - 19:26 • Lusa

Um Conselho de Paz para monitorizar a situação na Faixa de Gaza poderá ter "alguma participação", admite o primeiro-ministro.

A+ / A-

O primeiro-ministro avisou esta quinta-feira que "qualquer visão alternativa às Nações Unidas" é desajustada e não terá o acolhimento de Portugal, apesar de admitir que um Conselho de Paz para monitorizar a situação na Faixa de Gaza poderá ter "alguma participação".

Em declarações aos jornalistas à chegada à cimeira extraordinária do Conselho Europeu, em Bruxelas, Luís Montenegro disse que, perante os restantes líderes europeus, irá defender "uma posição de unidade" no que se refere à participação dos Estados-membros no Conselho de Paz, criado por Donald Trump, mas deixou um aviso.

"É importante que fique muito assente que qualquer visão alternativa às Nações Unidas não terá o nosso acolhimento. Não há alternativa às Nações Unidas, é nas Nações Unidas que o contexto multilateral se expressa e a concertação das Nações se deve evidenciar", acentuou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O primeiro-ministro referiu, contudo, que "a ideia de poder haver um Conselho de Paz para acompanhar e monitorizar o processo de paz na Faixa de Gaza pode eventualmente ter algum desenvolvimento e alguma participação".

"Tudo aquilo que possa extravasar esse objetivo, de uma natureza genérica de intervenção de alguma maneira concorrencial com o espírito e funcionamento das Nações Unidas, parece-nos completamente desajustado", frisou.

Conselho de Paz de Trump ratificado. Mundo "está hoje mais seguro do que há um ano"

EUA

Conselho de Paz de Trump ratificado. Mundo "está hoje mais seguro do que há um ano"

O chefe de Estado norte-americano aproveitou o dis(...)

Montenegro disse, no entanto, que não pretendia adiantar mais nada sobre este assunto de momento, porque "quem procura uma solução de unidade, de solidariedade e de uma posição conjunta, também precisa naturalmente de ouvir os outros parceiros". "É isso que Portugal fará", referiu.

Nestas breves declarações aos jornalistas, Montenegro foi ainda questionado se discutiu e coordenou com o Presidente da República, mas também com os dois candidatos presidenciais - António José Seguro e André Ventura -, as posições que Portugal irá assumir nesta cimeira.

Sem responder se falou com os dois candidatos, o primeiro-ministro salientou que Marcelo Rebelo de Sousa está "no exercício pleno da sua função" e frisou que "toda a cooperação institucional continua a ser feita entre o Governo e o Presidente da República".

"Posso confirmar que já falei algumas vezes com o senhor Presidente da República sobre este e outros temas da nossa agenda interna e externa", disse.

Sobre se admite mudar a sua posição de neutralidade relativamente às eleições presidenciais, depois de Luís Marques Mendes anunciar o apoio a António José Seguro na segunda volta, Montenegro disse apenas que não tem nada a acrescentar sobre a matéria.

