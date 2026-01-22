Ouvir
Parlamento Europeu vota moção de censura à Comissão Europeia por acordo com Mercosul

22 jan, 2026 - 06:18 • Olímpia Mairos , com Lusa

Iniciativa da extrema-direita tem chumbo praticamente garantido.

O Parlamento Europeu vota esta quinta-feira uma moção de censura à Comissão Europeia, apresentada pelo grupo de extrema-direita Patriotas pela Europa, que acusa o executivo comunitário de ter prejudicado os agricultores europeus com a aprovação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

A iniciativa tem chumbo praticamente garantido, uma vez que a maioria dos grupos políticos europeus já anunciou voto contra. Apenas os Patriotas pela Europa e o grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) manifestaram intenção de apoiar a moção.

No texto entregue na passada quarta-feira, os Patriotas pela Europa — grupo que integra o Chega — acusam a Comissão Europeia de ter “ignorado a oposição forte e repetida” de vários parlamentos nacionais, do próprio Parlamento Europeu e das organizações representativas dos agricultores.

Segundo o grupo, o acordo UE-Mercosul é “contrário aos interesses da União e dos seus cidadãos”, por colocar em risco vários setores agrícolas e expor agricultores, trabalhadores e pequenas e médias empresas europeias a concorrência considerada desleal.

Os autores da moção defendem a demissão da Comissão liderada por Ursula von der Leyen, argumentando que a União Europeia está hoje “mais fragilizada do que nunca” devido à alegada incapacidade da presidente do executivo comunitário em ouvir os agricultores e responder aos principais desafios da União.

Esta é a quarta moção de censura enfrentada pela Comissão Europeia no atual mandato. Todas as anteriores foram rejeitadas.

De acordo com os tratados da União Europeia, a aprovação de uma moção de censura exige uma maioria de dois terços dos votos expressos no Parlamento Europeu e implica a demissão coletiva da Comissão.

