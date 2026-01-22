Putin fixa preço da ilha da Gronelândia até aos mil milhões de dólares

O presidente russo, Vladimir Putin, definiu esta quinta-feira o preço da Gronelândia, a ilha ártica que o Presidente dos Estados Unidos tem insistido em adquirir, apesar da oposição da Dinamarca, entre os 200 e mil milhões de euros.

"A área da Gronelândia é ligeiramente maior (do que a da península do Alasca, que a Rússia vendeu aos EUA no século XIX) (...). Isto significa que, se compararmos com o custo da compra do Alasca pelos EUA, o preço da Gronelândia rondaria os 200 a 250 milhões de dólares", referiu durante uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia, a segunda convocada por si esta semana.

"Se compararmos com o preço do ouro na altura, este valor seria mais elevado, certamente mais próximo de mil milhões de dólares. Acredito que os Estados Unidos podem chegar a este valor", acrescentou.

Putin realçou que a Rússia tem experiência histórica nesta matéria com a venda do Alasca, que Washington comprou em 1867 ao czar Alexandre II por 7,2 milhões de dólares, a 4,73 dólares por quilómetro quadrado (aproximadamente 158 milhões de dólares à taxa de câmbio atual, segundo o presidente russo).

Lembrou ainda que a Dinamarca sempre tratou a Gronelândia como uma colónia e de forma "bastante dura, para não dizer cruel", segundo declarações citadas pela agência de notícias estatal russa TASS.

O líder russo lembrou ainda que esta questão "não diz respeito" à Rússia e manifestou a sua convicção de que Washington e Copenhaga chegarão a acordo.

No mesmo dia, Donald Trump anunciou em Davos, na Suíça, que Washington está a trabalhar com a NATO num acordo sobre a Gronelândia que "é verdadeiramente fantástico", descartando pela primeira vez o uso de força.

Putin recordou que, quando os EUA compraram o Alasca, a imprensa norte-americana classificou a operação como "uma loucura".

"Mas a aquisição do Alasca é provavelmente vista de forma diferente agora nos Estados Unidos, assim como as ações do presidente Andrew Johnson", observou ainda.

Responsáveis russos, meios de comunicação social estatais e bloggers pró-Kremlin têm reagido com um misto de alegria, satisfação e cautela sobre a polémica em torno da Gronelândia.

Alguns consideraram a medida de Trump histórica, enquanto outros disseram que enfraquece a União Europeia e a NATO e que desvia parte da atenção do Ocidente da guerra da Rússia na Ucrânia.

Comentadores observaram ainda que a possível aquisição da ilha autogovernada e rica em minerais da Dinamarca pelos EUA trazia preocupações de segurança e económicas para a Rússia, que procura afirmar a sua influência sobre vastas áreas do Ártico.

Moscovo tem-se mobilizado para aumentar a sua presença militar na região, que alberga a sua Frota do Norte e um local onde a União Soviética realizou testes nucleares.

O jornal governamental Rossiyskaya Gazeta comparou a situação, no domingo, a "acontecimentos 'planetários' como a abolição da escravatura por Abraham Lincoln (...) ou as conquistas territoriais das Guerras Napoleónicas".

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse numa conferência de imprensa na terça-feira que o controlo da Dinamarca sobre a Gronelândia era um vestígio do passado colonial.

"Em princípio, a Gronelândia não é parte integrante da Dinamarca", analisou

Lavrov estabeleceu ainda paralelos entre a tentativa de Trump de anexar a Gronelândia e a anexação da península da Crimeia pela Ucrânia por Putin.

A tomada ilegal da península em 2014 não é reconhecida pela maior parte do mundo.

"A Crimeia não é menos importante para a segurança da Federação Russa do que a Gronelândia é para os Estados Unidos", indicou.