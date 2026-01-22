Reunião entre Trump e Zelensky foi "positiva"

O encontro foi muito "bom". Os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky estiveram reunidos em Davos, esta quinta-feira, à margem do Fórum Económico Mundial que decorre até sexta-feira.

No final do encontro, aos jornalistas, Trump disse que a sua mensagem para o Presidente russo, Vladimir Putin, é a de que a guerra na Ucrânia tem de terminar.

O encontro entre os chefes de Estados dos Estados Unidos e da Ucrânia durou cerca de uma hora, segundo informação da Casa Branca.

“A guerra tem de acabar”, disse Trump, sublinhando que se trata de "um processo em curso". Segundo o Presidente dos EUA, uma equipa de negociadores norte-americanos vai reunir-se ainda esta quinta-feira com Vladimir Putin, em Moscovo.

“Todos querem que esta guerra termine”, concluiu.