Diplomacia

Reunião entre Trump e Zelensky foi "positiva"

22 jan, 2026 - 13:56 • Ana Kotowicz

Trump disse que a sua mensagem para o Presidente russo, Vladimir Putin, é a de que a guerra na Ucrânia tem de terminar.

(Em atualização)

O encontro foi muito "bom". Os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky estiveram reunidos em Davos, esta quinta-feira, à margem do Fórum Económico Mundial que decorre até sexta-feira.

No final do encontro, aos jornalistas, Trump disse que a sua mensagem para o Presidente russo, Vladimir Putin, é a de que a guerra na Ucrânia tem de terminar.

O encontro entre os chefes de Estados dos Estados Unidos e da Ucrânia durou cerca de uma hora, segundo informação da Casa Branca.

