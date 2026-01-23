Acidente em Espanha. Fratura no carril pode ter acontecido "antes da passagem do comboio"

23 jan, 2026 - 12:20 • João Pedro Quesado com Reuters
A fratura no carril da linha de alta velocidade entre Madrid e Sevilha pode ter ocorrido antes do descarrilamento e colisão de dois comboios no sul da Espanha no último domingo, segundo o CIAF, órgão de investigação de acidentes ferroviários da Espanha. O acidente fez 45 vítimas mortais.
"Com base nas informações disponíveis neste momento, pode-se levantar a hipótese de que a fratura do carril ocorreu antes da passagem do comboio Iryo envolvido no acidente e, portanto, antes do descarrilamento", diz o relatório preliminar da CIAF, publicado esta sexta-feira no site da entidade. "No que respeita às causas da rotura do carril, não se descarta nenhuma hipótese".
A colisão fatal de domingo em Adamuz, província de Córdova, matou 45 pessoas. Um comboio da empresa privada Iryo descarrilou parcialmente, com as três últimas carruagens a invadir a outra via da linha ferroviária. Estas carruagens foram atingidas por um comboio da empresa pública Renfe momentos depois do descarrilamento.
Os investigadores encontraram uma fratura de 40 centímetros — especifica agora o relatório do CIAF — logo no dia seguinte ao acidente. Na terça-feira, um conjunto de rodados do comboio da Iryo, pertencente à última carruagem, foi encontrado num ribeiro próximo e abaixo da linha, a 270 metros do comboio.
O relatório confirma que foram encontrados golpes nas rodas do comboio da Iryo, entre a segunda e a quinta carruagens. Estas pequenas marcas "são compatíveis com um impacto na cabeça do carril" — que, tombado para fora, apresenta ele mesmo marcas de rodas a passar no perfil lateral do carril.
Foram ainda encontradas marcas semelhantes em "três composições diferentes que circularam pela zona antes do acidente": dois comboios da Iryo e um da Renfe.
A sequência de acidentes graves na Espanha levou o sindicato nacional de maquinistas a convocar uma greve geral de três dias para 9, 10 e 11 de fevereiro. Os maquinistas pedem melhores condições nas infraestruturas para segurança deles próprios e dos passageiros.