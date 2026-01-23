Acidente em Espanha. Fratura no carril pode ter acontecido "antes da passagem do comboio"

A fratura no carril da linha de alta velocidade entre Madrid e Sevilha pode ter ocorrido antes do descarrilamento e colisão de dois comboios no sul da Espanha no último domingo, segundo o CIAF, órgão de investigação de acidentes ferroviários da Espanha. O acidente fez 45 vítimas mortais.

"Com base nas informações disponíveis neste momento, pode-se levantar a hipótese de que a fratura do carril ocorreu antes da passagem do comboio Iryo envolvido no acidente e, portanto, antes do descarrilamento", diz o relatório preliminar da CIAF, publicado esta sexta-feira no site da entidade. "No que respeita às causas da rotura do carril, não se descarta nenhuma hipótese".



A colisão fatal de domingo em Adamuz, província de Córdova, matou 45 pessoas. Um comboio da empresa privada Iryo descarrilou parcialmente, com as três últimas carruagens a invadir a outra via da linha ferroviária. Estas carruagens foram atingidas por um comboio da empresa pública Renfe momentos depois do descarrilamento.