Acordo para a Gronelândia pode criar nova missão da NATO e restringir acesso da Rússia e China aos minerais raros

O acordo sobre a Gronelândia entre Donald Trump e Mark Rutte, secretário-geral da NATO, pode criar uma nova missão da NATO e restringir o acesso de países fora da Aliança Atlântica aos minerais raros do território da Dinamarca. Os detalhes foram avançados pela CNN e pelo The New York Times.

Segundo os dois órgãos norte-americanos, o acordo implica uma nova missão da NATO no território. O nome referido é "Sentinela do Ártico", semelhante ao de missões no mar Báltico e na Europa de Leste já existentes, com o objetivo de contrariar movimentações da Rússia.

Outra possibilidade para o acordo é a limitação, para países de fora da NATO, como a Rússia e a China, de obter direitos para explorar os minerais raros presentes no subsolo da Gronelândia. Estes minerais são úteis tanto para a indústria de defesa como para a indústria tecnológica.