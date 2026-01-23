Ouvir
Acordo para a Gronelândia pode criar nova missão da NATO e restringir acesso da Rússia e China aos minerais raros

23 jan, 2026 - 16:21 • João Pedro Quesado



O acordo sobre a Gronelândia entre Donald Trump e Mark Rutte, secretário-geral da NATO, pode criar uma nova missão da NATO e restringir o acesso de países fora da Aliança Atlântica aos minerais raros do território da Dinamarca. Os detalhes foram avançados pela CNN e pelo The New York Times.

Segundo os dois órgãos norte-americanos, o acordo implica uma nova missão da NATO no território. O nome referido é "Sentinela do Ártico", semelhante ao de missões no mar Báltico e na Europa de Leste já existentes, com o objetivo de contrariar movimentações da Rússia.

Outra possibilidade para o acordo é a limitação, para países de fora da NATO, como a Rússia e a China, de obter direitos para explorar os minerais raros presentes no subsolo da Gronelândia. Estes minerais são úteis tanto para a indústria de defesa como para a indústria tecnológica.

UE anuncia "pacote substancial de investimentos" na Gronelândia, após cobiça de Trump

União Europeia

UE anuncia "pacote substancial de investimentos" na Gronelândia, após cobiça de Trump

União Europeia vai canalizar o aumento das suas de(...)

Uma hipótese é, ainda, a expansão do acordo de 1951 entre os Estados Unidos da América e a Dinamarca. O pacto dá acesso militar aos EUA na Gronelândia, e permite a construção de bases militares. A expansão do acordo serviria para dar aos Estados Unidos soberania sobre os terrenos onde estão as bases militares — tornando-os, efetivamente, territórios dos EUA.

De acordo com a CNN, o acordo não foi colocado em escrito por vontade de Mark Rutte, preocupado com fugas de informação ou que Trump os divulgasse, como aconteceu com as mensagens privadas com Rutte e Macron.

Trump e Rutte reuniram na quarta-feira, em Davos, à margem do Fórum Económico Mundial. O Presidente norte-americano anunciou então uma marcha-atrás nas tarifas sobre países da UE previstas para 1 de fevereiro, mas não deu mais detalhes sobre o "esboço para um futuro acordo".

