Bebé morre após beber fórmula de leite da Nestlé

O bebé, que não tinha duas semanas de vida, foi transferido a 7 de janeiro para os serviços de urgência de um hospital nos arredores de Bordéus e faleceu no dia seguinte.

A provável presença desta toxina levou as autoridades francesas a ordenar a retirada de marcas de leite em pó da Nestlé, como Nidal e Guigoz, sendo esta última supostamente ingerida pelo bebé entre 5 e 7 de janeiro.

A multinacional decidiu, no início deste mês, "realizar a retirada preventiva de lotes específicos de Fórmulas Infantil NAN e Alfamino Júnior" , incluindo em Portugal, como se pode ler no comunicado no site oficial da "Nestlé" .

A investigação francesa pretende apurar se o leite ingerido pelo lactente continha a toxina Cereulida , uma toxina de origem bacteriana que pode causar problemas intestinais, como diarreia e vómitos.

O Ministério Público de Bordéus, em França, anunciou esta quinta-feira a abertura de uma investigação criminal pela morte de um bebé que alegadamente ingeriu, no início deste mês, leite de fórmula da marca Nestlé, noticiaram os meios de comunicação franceses.

Os sintomas surgem até seis horas após o consumo. (...)

A ONG 'Food Watch' anunciou que apresentará uma denúncia para esclarecer porque é que este leite infantil estava à venda, afirmando que era conhecida a circulação desta bactéria há dois meses. Segundo a 'Food Watch', há "milhões de lactentes em todo o mundo afetados".

A organização acusou concretamente a Nestlé de "flagrante falta de transparência nas retiradas de produtos de forma gradual desde dezembro". Além disso, denunciou a multinacional suíça por "retiradas silenciosas" em alguns países, nas quais não teria informado o consumidor.

Em declarações feitas em meados de janeiro, o responsável da Nestlé, Philipp Navratil, assegurou que, "até ao momento, nenhum caso de doença" relacionado com os produtos Nestlé foi confirmado e lembrou que a retirada dos leites de fórmula foi "uma medida de precaução".

Em todo caso, a Navratil apresentou os seus "sinceros pedidos de desculpa pelo incómodo e perturbações" que a marca possa ter causado a pais, familiares, profissionais de saúde e clientes.

Os ministérios da Agricultura e da Saúde franceses também esclareceram que "neste momento não se demonstrou qualquer ligação de causalidade entre o consumo dos leites infantis afetados e o aparecimento de sintomas nos latentes", numa referência aos produtos da Nestlé e da Lactalis.

Ambos os ministérios, num comunicado conjunto emitido esta quinta-feira, assinalaram que os serviços do Estado "estão plenamente mobilizados para um acompanhamento reforçado da situação".

O Governo francês indicou que as investigações realizadas até agora permitiram identificar um ingrediente como fonte da contaminação, "um óleo rico em ácido araquidónico, útil para o bom desenvolvimento dos bebés, produzido por um fornecedor chinês".

Mas quais são os lotes afetados?

A Nestlé disponibilizou no site uma lista dos lotes NAN e Alfamino Júnior afetados: Alfamino Júnior (400g), NAN SUPREME Pro 1 e 2 (800g), NAN TOTAL 1 (400g e 800g), NAN TOTAL 2, NAN OPTIPRO 1 (800g e 200ml), NAN AR (800g) e PreNAN (400g).

O lote pode ser confirmado na base da lata ou no topo da embalagem.

Caso o lote não esteja afetado, "o seu bebé pode continuar a consumir a fórmula infantil".

Porém, a empresa pediu "sinceras desculpas" e diz que "a segurança e bem-estar dos bebés é a prioridade".

A Nestlé deu ainda conta de que será feito um reembolso, sendo necessário que preencha um formulário ou poderá contactar através do telefone 800 201 937 (chamada gratuita, das 08h30 às 20h30 segunda a sábado, exceto feriados).