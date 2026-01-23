Estados Unidos já discutem processo de desarmamento com Hamas

Um membro do alto escalão do governo dos EUA confirmou à imprensa israelita que os mediadores já começaram a discutir com o Hamas um plano de desarmamento que determina a destruição de armas pesadas, túneis, infraestrutura militar e instalações de produção de armas.



Este plano deverá incluir a concessão de anistia e imunidade para membros do Hamas. Ou seja, quem entregar as armas receberá anistia, poderá deixar a Faixa de Gaza ou ser integrado às forças de segurança oficiais do território.



Sobre isso: será criada uma força policial palestiniana subordinada ao novo governo de tecnocratas palestinianos - este governo de transição é parte do Conselho da Paz estabelecido pelo presidente Donald Trump



Além disso, todos os grupos terroristas palestinianos em Gaza deverão ser dissolvidos ou integrados ao novo governo de Gaza.



Segundo informações obtidas pela Renascença, a avaliação de fontes israelitas é que todo este quadro pode resultar numa espécie de "encenação de desarmamento", não num desarmamento real dos grupos palestinianos.



Caberá apenas ao governo de Gaza aprovar quem poderá portar armas. O chefe do novo governo de Gaza, Ali Shaat, confirmou que isso vai ocorrer sob o princípio de "uma autoridade, uma lei, e uma arma".



Em relação ao prazo para que esses passos sejam tomados, o processo de desarmamento deverá ocorrer antes de dois outros pontos fundamentais do plano de Trump: a retirada do Exército de Israel que ainda detém o controlo de cerca de 50% da Faixa de Gaza e também a reconstrução das áreas destruída do território.



Portanto, o plano prevê que a reconstrução e a retirada israelita só vão começar em áreas onde o processo de desarmamento dos grupos terroristas palestinianos estiver concluído.