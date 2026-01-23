Governo espanhol assume todas as responsabilidades após acidentes ferroviários

Governo espanhol assume todas as responsabilidades na sequência dos acidentes ferroviários registados esta semana. O mais grave ocorreu em Adamus, onde pelo menos 45 pessoas morreram.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa declaração no final da Cimeira Europeia, em Bruxelas, o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, garantiu apoio total às vítimas e às famílias afetadas.

“Assumimos todas as responsabilidades, como temos feito desde o primeiro momento da tragédia. Evidentemente, o dano é irreparável, mas as vítimas podem contar com o Governo para ajudar no que for necessário”, afirmou o primeiro-ministro espanhol.

Pedro Sánchez sublinhou ainda a necessidade de recuperar a confiança dos cidadãos num dos setores considerados motivo de orgulho nacional. “Temos também de restabelecer essa confiança por parte dos cidadãos num dos principais motivos de orgulho do nosso país, que é a alta velocidade”, acrescentou.

As autoridades espanholas continuam a investigar as causas dos acidentes ferroviários ocorridos nos últimos dias.