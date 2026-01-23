Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 24 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Justiça espanhola arquiva queixa contra Julio Iglesias após denúncias de abusos sexuais

23 jan, 2026 - 18:52 • Reuters

Após Julio Iglesias ser acusado de abuso sexual e tráfico de seres humanos, o tribunal espanhol diz não poder avançar com o julgamento, já que os alegados crimes teriam ocorrido na República Dominicana e nas Bahamas.

A+ / A-

Os procuradores do Tribunal Nacional de Espanha arquivaram uma investigação preliminar contra o cantor Julio Iglesias, afirmando na sexta-feira que o tribunal não tinha jurisdição, uma vez que os alegados crimes teriam ocorrido no estrangeiro e as queixosas não residiam no país.

A organização de defesa dos direitos das mulheres Women’s Link Worldwide apresentou a queixa a 5 de janeiro, em nome de duas mulheres que alegadamente trabalharam em residências de Iglesias nas Caraíbas durante um período de 10 meses em 2021, com base numa investigação da cadeia norte-americana "Univision" e do meio espanhol "elDiario.es".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As acusações contra Julio Iglesias incluíam tráfico de seres humanos para fins de trabalho forçado e servidão, agressão sexual e violações dos direitos laborais. Iglesias descreveu-as como “completamente falsas” em várias publicações nas redes sociais.

"Nego ter abusado, coagido ou faltado ao respeito a uma mulher", disse o cantor, num comunicado publicado no Instagram.

Nesta quinta-feira, Julio Iglesias publicou ainda imagens de alegadas mensagens amigáveis que terá recebido de trabalhadoras que o acusam de abuso sexual.

"Querido professor, que Deus te continue a dar muita saúde. Mando-te um beijo e um abraço. Gosto muito de ti", lê-se num dos textos publicados nas stories do Instagram.

Duas antigas empregadas de Julio Iglesias denunciaram na justiça terem sido vítimas de agressões sexuais e tráfico humano por parte do artista.

As duas mulheres descrevem violações e outras agressões sexuais, assim como bofetadas, insultos e várias outras humilhações físicas e verbais, a par de jornadas laborais de 16 horas, controlo das comunicações e mensagens nos telemóveis ou exames médicos forçados.

Julio Iglesias publica alegadas mensagens amigáveis de vítimas que o acusam de abuso sexual

Espanha

Julio Iglesias publica alegadas mensagens amigáveis de vítimas que o acusam de abuso sexual

O artista espanhol lamenta que "mentiras e desinfo(...)

As tentativas da Reuters para contactar representantes de Iglesias, de 82 anos, não obtiveram resposta. A sua editora discográfica, a Sony, recusou comentar o caso.

O Ministério Público afirmou, num despacho consultado pela Reuters, que o Tribunal Nacional não podia julgar Iglesias, uma vez que os alegados crimes teriam ocorrido na República Dominicana e nas Bahamas, acrescentando que o processo poderia ainda ser instaurado nesses dois países.

Além disso, as alegadas vítimas não eram espanholas nem residiam em Espanha, segundo o comunicado, citando jurisprudência do Supremo Tribunal que limita o princípio jurídico da jurisdição universal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 24 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?