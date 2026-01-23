Justiça espanhola arquiva queixa contra Julio Iglesias após denúncias de abusos sexuais

Os procuradores do Tribunal Nacional de Espanha arquivaram uma investigação preliminar contra o cantor Julio Iglesias, afirmando na sexta-feira que o tribunal não tinha jurisdição, uma vez que os alegados crimes teriam ocorrido no estrangeiro e as queixosas não residiam no país. A organização de defesa dos direitos das mulheres Women’s Link Worldwide apresentou a queixa a 5 de janeiro, em nome de duas mulheres que alegadamente trabalharam em residências de Iglesias nas Caraíbas durante um período de 10 meses em 2021, com base numa investigação da cadeia norte-americana "Univision" e do meio espanhol "elDiario.es". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As acusações contra Julio Iglesias incluíam tráfico de seres humanos para fins de trabalho forçado e servidão, agressão sexual e violações dos direitos laborais. Iglesias descreveu-as como “completamente falsas” em várias publicações nas redes sociais.

"Nego ter abusado, coagido ou faltado ao respeito a uma mulher", disse o cantor, num comunicado publicado no Instagram. Nesta quinta-feira, Julio Iglesias publicou ainda imagens de alegadas mensagens amigáveis que terá recebido de trabalhadoras que o acusam de abuso sexual. "Querido professor, que Deus te continue a dar muita saúde. Mando-te um beijo e um abraço. Gosto muito de ti", lê-se num dos textos publicados nas stories do Instagram.

Duas antigas empregadas de Julio Iglesias denunciaram na justiça terem sido vítimas de agressões sexuais e tráfico humano por parte do artista.

As duas mulheres descrevem violações e outras agressões sexuais, assim como bofetadas, insultos e várias outras humilhações físicas e verbais, a par de jornadas laborais de 16 horas, controlo das comunicações e mensagens nos telemóveis ou exames médicos forçados.