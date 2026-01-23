Kremlin exige retirada de tropas do leste ucraniano para haver paz

A presidência russa exigiu esta sexta-feira a retirada das tropas ucranianas do leste da Ucrânia, considerando-a uma condição necessária para a resolução do conflito, antes de uma esperada reunião tripartida entre Moscovo, Kiev e Washington, em Abu Dhabi.

"Sem uma resolução para a questão territorial, é inútil esperar por um acordo a longo prazo", acrescentou.

O controlo do leste ucraniano já tinha sido apontado pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, como a questão fundamental a discutir na reunião trilateral.

"A questão do Donbass (território no leste da Ucrânia, incluindo as regiões de Donetsk e Lugansk) é fundamental", disse o Presidente ucraniano em conferência de imprensa, acrescentando que o assunto vai ser discutido em Abu Dhabi hoje e no sábado.

A realização da reunião foi anunciada pela Presidência russa durante a madrugada, após um encontro em Moscovo entre o Presidente, Vladimir Putin, e o enviado norte-americano Steve Witkoff.

"As forças armadas ucranianas devem abandonar o Donbass; devem retirar-se. Esta é uma condição muito importante", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, em conferência de imprensa.