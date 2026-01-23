PM dinamarquesa pede unidade em Nuuk perante "situação grave"

A chefe do Governo de Copenhaga indicou que seguirá agora o caminho diplomático e político em conjunto com a Gronelândia para enfrentar a situação criada pela ambição do Presidente norte-americano, Donald Trump, de controlar o território.

"Jens-Frederik Nielsen e eu precisamos de estar juntos nestes tempos, por isso diria que foi um dia de trabalho, no qual preparámos os próximos passos para o Reino da Dinamarca", disse Frederiksen à emissora pública dinamarquesa DR.

Na sua visita a Nuuk, Mette Frederiksen discutiu com o chefe do executivo da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, o acordo preliminar alcançado entre os EUA e a NATO para reforçar a segurança no território autónomo dinamarquês e no Ártico e a abordagem diplomática conjunta que pretendem seguir.

"Estou aqui para demonstrar o grande apoio do povo dinamarquês aos gronelandeses. Este é um momento em que precisamos de estar muito, muito unidos. Estamos numa situação grave", declarou.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, iniciou esta sexta-feira uma visita à Gronelândia para pedir unidade e demonstrar "grande apoio" aos habitantes da ilha , que se encontram numa "situação grave" face às ambições dos Estados Unidos da América (EUA) sobre o território.

As declarações seguiram-se a um almoço de trabalho com Nielsen, que se recusou a fazer comentários, e com quem percorreu depois as ruas de Nuuk, segundo a emissora DR.

Frederiksen chegou esta sexta-feira a Nuuk proveniente de Bruxelas, onde se reuniu com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

"A Dinamarca continua a dar um forte contributo para a nossa segurança comum e está a aumentar os seus investimentos para fazer ainda mais", declarou Rutte nas redes sociais.

O secretário-geral da Aliança Atlântica acrescentou que está a trabalhar em conjunto com Copenhaga "para garantir a segurança de toda a NATO", com vista a reforçar a cooperação e "melhorar a dissuasão e a defesa no Ártico".

A líder dinamarquesa concordou, na rede social X, que "a NATO deve aumentar o seu compromisso no Ártico", cuja defesa e segurança "diz respeito a toda a Aliança".

Ao longo do último mês, Trump intensificou a sua retórica relativamente ao seu interesse em adquirir a Gronelândia, invocando preocupações com a segurança nacional e do Ártico, que alega ter sido negligenciada.

Segundo Trump, trata-se de "um acordo de longo prazo para a segurança nacional e internacional", que está numa fase avançada e será divulgado em breve.

Os países da União Europeia (UE) reafirmaram na quinta-feira à noite o seu "total apoio" à Dinamarca e à Gronelândia, no final de uma cimeira extraordinária de líderes em Bruxelas, e alertaram que têm "o poder e os meios" para se defenderem contra qualquer forma de coação.

A Comissão Europeia pretende manter as tarifas de retaliação contra os Estados Unidos, no valor de 93 mil milhões de euros, congeladas por mais seis meses, explicou esta sexta-feira o porta-voz do executivo comunitário para o Comércio.