Rússia avisa: "sem resolver questão territorial" não haverá paz na Ucrânia

Yuri Ushakov disse que a reunião desta quinta-feira à noite, entre o Presidente Putin e os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, foi útil e extremamente franca, mas aparentemente sem grandes avanços.

A fórmula acordada entre Trump e Putin no Alasca previa a entrega do Leste da Ucrânia à Rússia, entre outras condições.

“Mais importante ainda, durante estas conversações entre o nosso Presidente e os americanos, foi reiterado que, sem resolver a questão territorial de acordo com a fórmula acordada em Anchorage, não há esperança de alcançar um acordo duradouro”, afirmou Yuri Ushakov, referindo-se à cimeira Trump–Putin realizada no Alasca no ano passado.

Um acordo para uma paz duradoura na Ucrânia não é possível sem as questões territoriais estarem resolvidas, avisa um conselheiro do Presidente russo após uma reunião, em Moscovo, com enviados norte-americanos.

Ushakov afirmou que Putin sublinhou que a Rússia está “sinceramente interessada” numa solução diplomática mas, até lá, “continuará a prosseguir de forma consistente os objetivos da operação militar especial”.

Do lado russo, o Presidente, Ushakov e Dmitriev participaram nas conversações com Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump, que se encontrou pela última vez com Putin no Kremlin no início de dezembro.

Foram acompanhados por Josh Gruenbaum, recentemente nomeado por Trump como conselheiro sénior do seu Conselho para a Paz, que terá como missão abordar conflitos à escala global.

Os esforços diplomáticos estão em curso. Na sexta-feira e no sábado, vão decorrer reuniões trilaterais em Abu Dhabi entre representantes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos.

O Presidente ucraniano disse esta quinta-feira em Davos, na Suíça, que acertou com Donald Trump um acordo de garantias de segurança após o fim da guerra com a Rússia, mas ainda falta resolver a questão territorial.

Zelensky considera que será necessário um apoio “muito forte” dos EUA para conseguir acabar com a guerra iniciada há quase quatro anos.

