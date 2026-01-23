Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Rússia avisa: "sem resolver questão territorial" não haverá paz na Ucrânia

23 jan, 2026 - 02:45 • Ricardo Vieira, com Reuters

Enviados norte-americanos foram recebidos pelo Presidente russo, em Moscovo. Reuniões entre russos, ucranianos e norte-americanos vão continuar em Abu Dhabi.

A+ / A-

Um acordo para uma paz duradoura na Ucrânia não é possível sem as questões territoriais estarem resolvidas, avisa um conselheiro do Presidente russo após uma reunião, em Moscovo, com enviados norte-americanos.

“Mais importante ainda, durante estas conversações entre o nosso Presidente e os americanos, foi reiterado que, sem resolver a questão territorial de acordo com a fórmula acordada em Anchorage, não há esperança de alcançar um acordo duradouro”, afirmou Yuri Ushakov, referindo-se à cimeira Trump–Putin realizada no Alasca no ano passado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A fórmula acordada entre Trump e Putin no Alasca previa a entrega do Leste da Ucrânia à Rússia, entre outras condições.

Yuri Ushakov disse que a reunião desta quinta-feira à noite, entre o Presidente Putin e os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, foi útil e extremamente franca, mas aparentemente sem grandes avanços.

Darijo Srna e a guerra na Ucrânia: "Tivemos alguns jogadores que dormiram nos carros por causa dos ataques"

Entrevista Bola Branca

Darijo Srna e a guerra na Ucrânia: "Tivemos alguns jogadores que dormiram nos carros por causa dos ataques"

Em entrevista à Renascença, o diretor desportivo d(...)

Ushakov afirmou que Putin sublinhou que a Rússia está “sinceramente interessada” numa solução diplomática mas, até lá, “continuará a prosseguir de forma consistente os objetivos da operação militar especial”.

Do lado russo, o Presidente, Ushakov e Dmitriev participaram nas conversações com Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump, que se encontrou pela última vez com Putin no Kremlin no início de dezembro.

Foram acompanhados por Josh Gruenbaum, recentemente nomeado por Trump como conselheiro sénior do seu Conselho para a Paz, que terá como missão abordar conflitos à escala global.

Os esforços diplomáticos estão em curso. Na sexta-feira e no sábado, vão decorrer reuniões trilaterais em Abu Dhabi entre representantes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos.

O Presidente ucraniano disse esta quinta-feira em Davos, na Suíça, que acertou com Donald Trump um acordo de garantias de segurança após o fim da guerra com a Rússia, mas ainda falta resolver a questão territorial.

Zelensky considera que será necessário um apoio “muito forte” dos EUA para conseguir acabar com a guerra iniciada há quase quatro anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?