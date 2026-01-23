Senado francês trava eutanásia e suicídio assistido

O Senado francês rejeitou esta semana qualquer forma de ajuda a morrer, no âmbito do debate sobre uma proposta de lei para legalizar a eutanásia e o suicídio assistido de pessoas com doenças incuráveis.



Em causa está o artigo 4 da proposta de lei sobre o direito a morrer, que na quarta-feira foi rejeitado por 144 votos contra 123 na Câmara Alta do parlamento, controlada pela direita.

O debate ficou marcado pela rejeição do primeiro artigo que estabelecia as condições necessárias para aceder a um dispositivo de suicídio assistido ou de eutanásia.

O artigo foi depois alterado pelos senadores de direita, que substituíram a assistência médica para morrer por um “direito ao melhor alívio possível da dor e do sofrimento”.

O diploma deverá agora regressar em breve à Assembleia Nacional, possivelmente durante o mês de fevereiro.