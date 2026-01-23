Ouvir
Fim de vida

Senado francês trava eutanásia e suicídio assistido

23 jan, 2026 - 19:30 • Ricardo Vieira

O diploma deverá agora regressar em breve à Assembleia Nacional, possivelmente durante o mês de fevereiro.

O Senado francês rejeitou esta semana qualquer forma de ajuda a morrer, no âmbito do debate sobre uma proposta de lei para legalizar a eutanásia e o suicídio assistido de pessoas com doenças incuráveis.

Em causa está o artigo 4 da proposta de lei sobre o direito a morrer, que na quarta-feira foi rejeitado por 144 votos contra 123 na Câmara Alta do parlamento, controlada pela direita.

O debate ficou marcado pela rejeição do primeiro artigo que estabelecia as condições necessárias para aceder a um dispositivo de suicídio assistido ou de eutanásia.

O artigo foi depois alterado pelos senadores de direita, que substituíram a assistência médica para morrer por um “direito ao melhor alívio possível da dor e do sofrimento”.

O diploma deverá agora regressar em breve à Assembleia Nacional, possivelmente durante o mês de fevereiro.

A legalização da eutanásia e do suicídio assistido tinha sido aprovada em maio do ano passado na Assembleia Nacional, que vai agora voltar a apreciar o tema fraturante.

Na altura, também foi aprovada, por unanimidade, uma lei que consagra o direito a cuidados paliativos em unidades especializadas.

A legislação define os critérios para o acesso à substância letal: os pacientes devem ter mais de 18 anos, residir legalmente em França, sofrer de uma doença incurável, avançada ou terminal, com dor física ou psicológica constante e insuportável, e ser capazes de expressar livre e conscientemente a sua vontade.

O diploma inicial permite que o paciente utilize a substância letal por iniciativa própria ou, se estiver fisicamente incapacitado, que esta seja administrada por um médico ou enfermeiro.

No início desta semana, a imprensa católica francesa tinha manifestado preocupação com o debate que visa legalizar a eutanásia e o suicídio assistido.

Numa declaração a que a Renascença teve acesso, a Federação dos Média Católicos Franceses expressa "pela primeira vez na sua história", a sua opinião pública para manifestar "a sua preocupação relativamente à rutura antropológica que esta lei representa".

