Starmer e príncipe Harry indignados com declarações de Trump sobre tropas europeias no Afeganistão

Declarações de Donald Trump sobre a falta de empenho de tropas europeias na linha da frente no Afeganistão estão a provocar um “terramoto” de indignação no Reino Unido.



Do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ao príncipe Harry, várias personalidades pediram respeito ao Presidente norte-americano.

Keir Starmer classificou como “insultuosos” e “chocantes” os comentários de Donald Trump, sobre o facto de as tropas europeias terem permanecido afastadas das linhas da frente no Afeganistão, juntando-se a um coro de críticas de outros responsáveis europeus e de veteranos.

“Considero as declarações do Presidente Trump insultuosas e, francamente, chocantes, e não me surpreende que tenham causado tanta dor aos familiares daqueles que foram mortos ou feridos”, afirmou o primeiro-ministro britânico.

Questionado pelos jornalistas, Starmer deixou implícito que Trump deveria retratar-se. “Se eu tivesse cometido um lapso dessa natureza ou proferido tais palavras, certamente pediria desculpa”, sublinhou.