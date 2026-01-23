Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

União Europeia

UE anuncia "pacote substancial de investimentos" na Gronelândia, após cobiça de Trump

23 jan, 2026 - 00:45 • Ricardo Vieira, com Reuters

União Europeia vai canalizar o aumento das suas despesas em defesa para equipamento adaptado ao Ártico, como um quebra-gelo europeu.

A+ / A-

A Comissão Europeia irá em breve apresentar um pacote significativo de investimentos para a Gronelândia, território semiautónomo da Dinamarca.

A medida foi anunciada esta sexta-feira pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Estamos a trabalhar no reforço da relação da União Europeia com a Gronelândia e, como parte desse esforço, a Comissão irá em breve avançar com um pacote substancial de investimentos”, declarou.

Von der Leyen adiantou ainda que a UE irá canalizar o aumento das suas despesas em defesa para equipamento adaptado ao Ártico, como um quebra-gelo europeu.

Gronelândia: Trump recua nas tarifas e diz que tem "esboço para futuro acordo"

Estados Unidos

Gronelândia: Trump recua nas tarifas e diz que tem "esboço para futuro acordo"

Após uma reunião com o secretário-geral da NATO, D(...)

“Devemos reforçar os nossos acordos de segurança e defesa com parceiros da região, como o Reino Unido, o Canadá, a Noruega, a Islândia e outros. Isto tornou-se uma verdadeira necessidade geopolítica no que respeita à Gronelândia”, acrescentou a presidente da Comissão Europeia.

O anúncio de Ursula von der Leyen surge horas depois de o Presidente norte-americano ter afirmado que garantiu acesso total e permanente à Gronelândia, ao abrigo de um princípio de acordo com a NATO.

A notícia de um esboço de entendimento aconteceu numa altura em que Trump recuou nas ameaças de imposição de tarifas à Europa e afastou a hipótese de tomar a Gronelândia pela força.

A reviravolta do Presidente norte-americano desencadeou uma recuperação dos mercados europeus e um regresso dos principais índices de Wall Street a níveis próximos de máximos históricos, mas levantou também dúvidas sobre a dimensão dos danos já causados às relações transatlânticas e à confiança das empresas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?