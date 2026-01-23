UE anuncia "pacote substancial de investimentos" na Gronelândia, após cobiça de Trump

23 jan, 2026 - 00:45 • Ricardo Vieira, com Reuters
A Comissão Europeia irá em breve apresentar um pacote significativo de investimentos para a Gronelândia, território semiautónomo da Dinamarca.
A medida foi anunciada esta sexta-feira pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa.
“Estamos a trabalhar no reforço da relação da União Europeia com a Gronelândia e, como parte desse esforço, a Comissão irá em breve avançar com um pacote substancial de investimentos”, declarou.
Von der Leyen adiantou ainda que a UE irá canalizar o aumento das suas despesas em defesa para equipamento adaptado ao Ártico, como um quebra-gelo europeu.
Estados Unidos
“Devemos reforçar os nossos acordos de segurança e defesa com parceiros da região, como o Reino Unido, o Canadá, a Noruega, a Islândia e outros. Isto tornou-se uma verdadeira necessidade geopolítica no que respeita à Gronelândia”, acrescentou a presidente da Comissão Europeia.
O anúncio de Ursula von der Leyen surge horas depois de o Presidente norte-americano ter afirmado que garantiu acesso total e permanente à Gronelândia, ao abrigo de um princípio de acordo com a NATO.
A notícia de um esboço de entendimento aconteceu numa altura em que Trump recuou nas ameaças de imposição de tarifas à Europa e afastou a hipótese de tomar a Gronelândia pela força.
A reviravolta do Presidente norte-americano desencadeou uma recuperação dos mercados europeus e um regresso dos principais índices de Wall Street a níveis próximos de máximos históricos, mas levantou também dúvidas sobre a dimensão dos danos já causados às relações transatlânticas e à confiança das empresas.