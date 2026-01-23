Ouvir
Vietname. Partido comunista reelege To Lam como líder do país

23 jan, 2026 - 09:00 • Lusa

To Lam recebeu 180 dos 180 votos nesta eleição.

O Partido Comunista do Vietname reelegeu por unanimidade To Lam, de 68 anos, como secretário-geral, anunciou o partido, esta sexta-feira, prolongando o seu mandato à frente do país por mais cinco anos.

O Comité Central "elegeu por unanimidade o camarada To Lam para continuar a servir como secretário-geral", declarou o partido no poder no Vietname, em comunicado.

O presidente da Assembleia Nacional, Tran Thanh Man, disse que o líder do partido, ex-polícia e ministro da Segurança Pública, recebeu 180 dos 180 votos nesta eleição.

Lam representa uma fação dentro do partido que enfrenta uma ala mais conservadora, considerada próxima dos militares.

O partido anunciou ainda a composição do seu novo 'Politburo', o seu órgão máximo de decisão, com 19 membros.

Dos quatro membros de mais alto nível --- correspondentes aos quatro "pilares" do sistema de governo coletivo do Vietname --- nenhum representa a fação pró-militar.

O país de 100 milhões de habitantes é simultaneamente um Estado autoritário de partido único e uma potência económica regional em crescimento, com um forte crescimento de 8% em 2025.

Alçado à liderança do partido em 2024, após a morte do então secretário-geral, Nguyen Phu Trong, To Lam surpreendeu a nação com a rapidez das suas reformas.

Em menos de dois anos, liderou uma vigorosa campanha anticorrupção, reduziu a burocracia e acelerou os investimentos em infraestruturas.

Tópicos
