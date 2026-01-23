Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 24 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ucrânia

Zelensky condecora diretor português da Eramus+ com Ordem de Mérito

23 jan, 2026 - 17:17 • José Pedro Frazão

Responsável português da Eramus+ distinguido por Volodymyr Zelensky recebeu um título que reconhece o contributo de Luís Alves para o reforço da cooperação internacional e o apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia.

A+ / A-

O Presidente ucraniano condecorou o diretor da agência nacional Eramus+, Luís Alves, com a Ordem de Mérito de III Grau da Ucrânia, a mais alta condecoração estatal.

O responsável da Eramus+ foi distinguido por Volodymyr Zelensky com um título que reconhece o contributo de individualidades que contribuem para o reforço da cooperação internacional e o apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nos últimos anos, Luís Alves tem-se deslocado regularmente à Ucrânia desde Junho de 2023. A partir de Portugal e de Bruxelas, desenvolveu diversas iniciativas de cooperação que foram reconhecidas pelo Estado ucraniano.

Em particular, Zelensky reconheceu a integração e desenvolvimento de jovens ucranianos, e o apoio a instituições ucranianas ligadas à juventude e à educação não formal.

No decreto, constam distinções a outras personalidades internacionais como o Cardeal Konrad Krajevski, esmoler pontifício do Vaticano, que tem eftuado diversas missões à Ucrânia a pedido dos Papas Francisco e Leão XIV.

Zelensky condecorou ainda os ministros dos assuntos europeus da Áustria e da Dinamarca, a ministra da defesa de Espanha, a presidente da câmara de Paris e o antigo alto comissário da ONU para os Refugiados Filippo Grandi.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 24 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?