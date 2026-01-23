Zelensky condecora diretor português da Eramus+ com Ordem de Mérito

23 jan, 2026 - 17:17 • José Pedro Frazão
O Presidente ucraniano condecorou o diretor da agência nacional Eramus+, Luís Alves, com a Ordem de Mérito de III Grau da Ucrânia, a mais alta condecoração estatal.
O responsável da Eramus+ foi distinguido por Volodymyr Zelensky com um título que reconhece o contributo de individualidades que contribuem para o reforço da cooperação internacional e o apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia.
Nos últimos anos, Luís Alves tem-se deslocado regularmente à Ucrânia desde Junho de 2023. A partir de Portugal e de Bruxelas, desenvolveu diversas iniciativas de cooperação que foram reconhecidas pelo Estado ucraniano.
Em particular, Zelensky reconheceu a integração e desenvolvimento de jovens ucranianos, e o apoio a instituições ucranianas ligadas à juventude e à educação não formal.
No decreto, constam distinções a outras personalidades internacionais como o Cardeal Konrad Krajevski, esmoler pontifício do Vaticano, que tem eftuado diversas missões à Ucrânia a pedido dos Papas Francisco e Leão XIV.
Zelensky condecorou ainda os ministros dos assuntos europeus da Áustria e da Dinamarca, a ministra da defesa de Espanha, a presidente da câmara de Paris e o antigo alto comissário da ONU para os Refugiados Filippo Grandi.