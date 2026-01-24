De snowboarder olímpico a barão da droga. Ryan Wedding detido no México

24 jan, 2026 - 00:41 • Ricardo Vieira, com Reuters
Ryan Wedding, antigo snowboarder olímpico canadiano que, alegadamente, se tornou num barão da droga internacional, foi detido no México e transferido para os Estados Unidos.
Um dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI, Ryan Wedding é suspeito de envolvimento em vários homicídios relacionados com o tráfico de cocaína.
De acordo com o Secretário da Segurança do México, o antigo snowboarder entregou-se na quinta-feira às autoridades mexicanas e foi ficou a cargo do FBI.
Numa conferência de imprensa num aeroporto a leste de Los Angeles, o diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que Wedding foi detido na noite de quinta-feira na Cidade do México, após vários anos em fuga.
“Este indivíduo, a sua organização e o Cartel de Sinaloa inundaram as ruas da América do Norte com estupefacientes, mataram demasiados dos nossos jovens e corromperam demasiados dos nossos cidadãos. Isso termina hoje”, declarou Patel.
O diretor do FBI descreveu Wedding como o “maior narcotraficante dos tempos modernos”, comparando-o a figuras notórias do tráfico de droga como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Pablo Escobar.
Wedding, de 44 anos, fazia parte da lista dos “10 mais procurados” do FBI, sendo suspeito de liderar uma rede transnacional de tráfico de droga responsável pelo transporte de centenas de quilos de cocaína da Colômbia, através do México, para os Estados Unidos e o Canadá.
As autoridades norte-americanas acusam-no de colaborar com o Cartel de Sinaloa e de controlar uma operação que gerava mais de mil milhões de dólares por ano em receitas ilegais provenientes do tráfico de droga.