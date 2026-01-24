Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Homem morto a tiro por agentes federais de imigração em Minneapolis

24 jan, 2026 - 18:02 • Diogo Camilo

Governador de Minnesota denuncia "tiroteio horrível" e pede a Donald Trump que termine as operações do ICE no estado. É o terceiro tiroteio que envolve agentes federais em Minneapolis desde o início do mês.

A+ / A-

Um homem morreu este sábado após ter sido baleado por agentes federais do serviço de Imigração e Alfândega (ICE) na cidade de Minneapolis.

O governador democrata do estado do Minnesota, Tim Walz, pediu um fim imediato das operações do ICE no estado, sendo este o terceiro tiroteio que envolve agentes federais em Minneapolis desde o início do mês.

Nas redes sociais, Tim Walz denuncia o "tiroteio horrível" e pede a Donald Trump que termine as operações do ICE do estado do Minnesota.

A 7 de janeiro, Renee Good, uma cidadã americana, foi morta a tiro por um agente federal do ICE quando tentava fugir após uma troca de palavras com as autoridades. A morte da mãe de três filhos originou manifestações em todo o país. Uma semana depois, um homem venezuelano foi baleado na perna por um agente do serviço de imigração durante uma perseguição.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?