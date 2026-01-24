Homem morto a tiro por agentes federais de imigração em Minneapolis

24 jan, 2026 - 18:02 • Diogo Camilo
Um homem morreu este sábado após ter sido baleado por agentes federais do serviço de Imigração e Alfândega (ICE) na cidade de Minneapolis.
O governador democrata do estado do Minnesota, Tim Walz, pediu um fim imediato das operações do ICE no estado, sendo este o terceiro tiroteio que envolve agentes federais em Minneapolis desde o início do mês.
Nas redes sociais, Tim Walz denuncia o "tiroteio horrível" e pede a Donald Trump que termine as operações do ICE do estado do Minnesota.
A 7 de janeiro, Renee Good, uma cidadã americana, foi morta a tiro por um agente federal do ICE quando tentava fugir após uma troca de palavras com as autoridades. A morte da mãe de três filhos originou manifestações em todo o país. Uma semana depois, um homem venezuelano foi baleado na perna por um agente do serviço de imigração durante uma perseguição.