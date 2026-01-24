Homem morto a tiro por agentes federais em Minneapolis

Nas redes sociais, Tim Walz denuncia o "tiroteio horrível" e pede a Donald Trump que termine as operações do ICE e da Border Patrol do estado do Minnesota.

O governador democrata do estado do Minnesota, Tim Walz, pediu um fim imediato deste tipo de operações no estado, sendo este o terceiro tiroteio que envolve agentes federais em Minneapolis desde o início do mês.

Um homem morreu este sábado após ter sido baleado por agentes federais do serviço de controlo da fronteira na cidade de Minneapolis.

Em reação, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos declarou que o agente "atirou em legítima defesa" ao tentar desarmar um homem que, segundo a polícia local, era cidadão norte-americano.

Em conferência de imprensa, a Border Patrol indicou que o indivíduo procurava "causar o máximo dano" e que agentes procuravam por um imigrantes antes do tiroteio, não adiantando detalhes sobre os motivos do mesmo.

Um vídeo a circular nas redes sociais e nas televisões norte-americanas mostram os agentes federais encapuzados a lutarem com o homem e a vítima a cair ao chão, sendo ouvidos vários tiros após estar no chão.

Numa primeira reação ao tiroteio, Donald Trump culpou os órgãos políticos locais de incitar a população à violência: "O mayor e o governador estão a incitar a uma insurreição com sua retórica pomposa, perigosa e arrogante", escreveu nas redes sociais.

A 7 de janeiro, Renee Good, uma cidadã americana, foi morta a tiro por um agente federal do ICE quando tentava fugir após uma troca de palavras com as autoridades. A morte da mãe de três filhos originou manifestações em todo o país. Uma semana depois, um homem venezuelano foi baleado na perna por um agente do serviço de imigração durante uma perseguição.

Por razões de segurança, o jogo da NBA entre Golden State Warriors e o Minnesota Timberwolves, agendado para sábado, foi adiado para a tarde deste domingo.

