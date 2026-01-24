Julgamento de Luigi Mangione por homicídio começa em setembro

O julgamento federal do homem acusado de assassinar em Nova Iorque o presidente executivo da maior seguradora de saúde dos Estados Unidos, terá início em 08 de setembro com a seleção do júri, segundo os meios de comunicação social.

As sessões começarão em 13 de outubro se o tribunal descartar a pena de morte para Luigi Mangione.

Caso contrário, terá início a 11 de janeiro de 2027, indicou a juíza Margaret Garnett durante uma audiência, de acordo com as estações norte-americanas ABC e CBS.

Aos 27 anos, filho de uma família abastada de Baltimore, Maryland, Mangione é acusado de ter disparado a sangue frio sobre Brian Thompson, de 50 anos, CEO da UnitedHealthcare, numa rua de Manhattan, em 04 de dezembro de 2024.

Mangione, que terá fugido de bicicleta, foi detido cinco dias depois num McDonald's em Altoona, Pensilvânia, a cerca de 370 quilómetros do local do crime, graças a uma denúncia de um funcionário.

Tornou-se, para alguns, um símbolo da profunda raiva que os norte-americanos sentem em relação às seguradoras de saúde, acusadas de priorizar o lucro em detrimento dos cuidados aos doentes e de negar ou atrasar os reembolsos.

Num caso separado de homicídio a nível estadual, Mangione enfrenta prisão perpétua. A data do julgamento ainda não está marcada.

Em ambos os casos, declarou-se inocente das acusações que lhe são imputadas.

As suas comparências em tribunal são sempre acompanhadas por apoiantes, na maioria das vezes mulheres jovens.