França

Macron grato a tropas francesas após declarações "inaceitáveis" de Trump sobre Afeganistão

24 jan, 2026 - 22:35 • Lusa

Presidente dos Estados Unidos tinha criticado o papel de outros países membros da NATO durante os 20 anos de conflito no Afeganistão, alegando que os aliados "ficaram um pouco afastados da linha da frente" e que os Estados Unidos "nunca precisaram deles".

A+ / A-

O Presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou a "gratidão" às famílias dos soldados franceses mortos no Afeganistão, após as declarações "inaceitáveis" feitas por Donald Trump, que questionou o empenho das tropas dos aliados da NATO, anunciou fonte da presidência francesa.

"Estas declarações inaceitáveis não exigem comentários. É às famílias dos soldados caídos que o Chefe de Estado deseja oferecer conforto e reiterar a gratidão e a respeitosa recordação da nação", afirmou fonte da presidência francesa, citada pela agência France-Presse (AFP).

Numa entrevista dada na quinta-feira ao canal norte-americano Fox News, o presidente norte-americano criticou o papel de outros países membros da NATO durante os 20 anos de conflito no Afeganistão, alegando que os aliados "ficaram um pouco afastados da linha da frente" e que os Estados Unidos "nunca precisaram deles".

Diversos países europeus, incluindo Reino Unido, Itália, Alemanha e Dinamarca, manifestaram indignação com as declarações do presidente norte-americano.

O antigo ministro português da Defesa e dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva repudiou igualmente a acusação, elogiando, numa mensagem no Facebook, o "profissionalismo e competência" de milhares de militares portugueses e considerando que as declarações de Donald Trump "insultam também Portugal".

A França manteve a presença militar no Afeganistão de 2001 a 2014, sofrendo 89 mortos e mais de 700 feridos neste teatro de operações.

