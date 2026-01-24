Mais de oito mil voos cancelados nos EUA com aproximação de tempestade

Mais de oito mil voos nos Estados Unidos, programados para decolar este fim de semana, foram cancelados devido a uma tempestade que ameaça causar estragos em grande parte do país, incluindo cortes de energia elétrica e congestionamento rodoviário.

Cerca de 140 milhões de pessoas estavam sob alerta de tempestade em vários estados, do Novo México à Nova Inglaterra. A previsão do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos alerta para neve forte generalizada e uma faixa de gelo, que deve estender-se do leste do Texas à Carolina do Norte.

Os meteorologistas alertaram que os danos, especialmente nas áreas atingidas pelo gelo, podem ser comparáveis aos de um furacão.

Na noite de sexta-feira, a chegada da tempestade fazia sentir-se com queda de chuva gelada e granizo em partes do Texas, e neve e granizo em Oklahoma.

Depois de varrer o sul, a tempestade deve mover-se para o nordeste, deixando um manto de cerca de 30 centímetros de neve, que deve estender-se de Washington a Nova Iorque e Boston, segundo o serviço meteorológico.

Governadores de mais de uma dúzia de estados anteciparam a chegada do mau tempo, declarando emergências ou pedindo às pessoas que ficassem em casa.

Mais de 3.400 voos previstos para este sábado foram atrasados ou cancelados, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware, assim como mais de cinco mil previstos para domingo foram cancelados.

As empresas de serviços públicos prepararam-se para cortes de energia, prevendo que árvores e linhas de energia cobertas de gelo possam continuar a cair, mesmo depois da tempestade passar.

O governo federal colocou cerca de 30 equipas de busca e salvamento em estado de alerta. De acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), as autoridades disponibilizaram mais de sete milhões de refeições, 600 mil cobertores e 300 geradores em toda a área que a tempestade deverá atravessar.

O Presidente Donald Trump afirmou nas redes sociais na sexta-feira que o seu Governo está a coordenar esforços com as autoridades estaduais e locais e que "a FEMA está totalmente preparada para responder".

Depois que a tempestade passar, o degelo pode demorar algum tempo, sendo que gelo pode adicionar centenas de quilos às linhas de energia e ramos de árvores, tornando-os suscetíveis de quebrar, especialmente se o vento se fizer sentir.

Uma forte onda de frio há cinco anos derrubou grande parte da rede elétrica do Texas, deixando milhões de pessoas sem energia por dias e resultando em centenas de mortes. As empresas de serviços públicos mobilizaram, desta vez, milhares de funcionários para tentar prevenir os cortes de energia.

Algumas universidades no sul dos Estados Unidos cancelaram as aulas previstas para segunda-feira, incluindo a Universidade da Carolina do Norte e o campus principal da Universidade do Mississippi, em Oxford.