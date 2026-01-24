Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 24 jan, 2026
Em Destaque
"Não conseguimos tirar tudo". Moçambicana desalojada conta o que perdeu nas cheias

24 jan, 2026 - 08:00 • Pedro Mesquita , João Malheiro

Karisma Boane refere que muitos vizinhos ficaram completamente sem casa.

O testemunho de Karisma Boane, moçambicana afetada pelas cheias
Ouça o testemunho de Karisma Boana, ao jornalista Pedro Mesquita

Em Moçambique, vive-se uma catástrofe humanitária a afetar cerca de 700 mil pessoas, devido às cheias. Uma dessas pessoas é Karisma Boane, que ficou desalojada devido ao fenómeno climatérico.

À Renascença, a moçambicana da região de Xai-Xai conta que estava a morar em casa do pai quando a água saiu do rio. Começaram a tirar as coisas de casa, mas não foram a tempo de salvar tudo o que tinham.

"Não conseguimos tirar tudo. Não dava tempo, corríamos o risco de não sair", diz.

Karisma Boane refere que muitos vizinhos ficaram completamente sem casa. "Casas inundadas até ao teto, outras que nem se consegue ver", descreve.

A moçambicana tem acesso à Internet, mas a ligação não é estável e é difícil acompanhar todas as notícias que veiculam sobre as cheias. Mesmo assim, admite que "está a salvo".

Ao todo, são 50 mil as pessoas desalojadas na sequência das cheias em Moçambique, havendo ainda a contabilizar 12 mortos.

"Situação muito critica". Cáritas Portuguesa ajuda afetados pelas cheias em Moçambique

Cheias em Moçambique

"Situação muito critica". Cáritas Portuguesa ajuda afetados pelas cheias em Moçambique

Instituição da Igreja diz que "de Moçambique conti(...)

Tópicos
Saiba Mais
