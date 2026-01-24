"Não conseguimos tirar tudo". Moçambicana desalojada conta o que perdeu nas cheias

24 jan, 2026 - 08:00 • Pedro Mesquita , João Malheiro
Em Moçambique, vive-se uma catástrofe humanitária a afetar cerca de 700 mil pessoas, devido às cheias. Uma dessas pessoas é Karisma Boane, que ficou desalojada devido ao fenómeno climatérico.
À Renascença, a moçambicana da região de Xai-Xai conta que estava a morar em casa do pai quando a água saiu do rio. Começaram a tirar as coisas de casa, mas não foram a tempo de salvar tudo o que tinham.
"Não conseguimos tirar tudo. Não dava tempo, corríamos o risco de não sair", diz.
Karisma Boane refere que muitos vizinhos ficaram completamente sem casa. "Casas inundadas até ao teto, outras que nem se consegue ver", descreve.
A moçambicana tem acesso à Internet, mas a ligação não é estável e é difícil acompanhar todas as notícias que veiculam sobre as cheias. Mesmo assim, admite que "está a salvo".
Ao todo, são 50 mil as pessoas desalojadas na sequência das cheias em Moçambique, havendo ainda a contabilizar 12 mortos.
Cheias em Moçambique
