Guerra na Ucrânia

ONU pede fim dos ataques russos que deixam milhares sem aquecimento nem luz

24 jan, 2026 - 19:43 • Lusa

Nações Unidas condenaram "mais uma vaga de ataques russos" contra infraestruturas energéticas na Ucrânia, numa violação do direito internacional humanitário.

O coordenador humanitário das Nações Unidas para a Ucrânia condenou este sábado veementemente "mais uma vaga de ataques russos" contra infraestruturas energéticas na Ucrânia, em violação do direito internacional humanitário, deixando milhares de pessoas sem aquecimento nem eletricidade.

"Este ciclo sistemático de ataques à infraestrutura energética viola o direito internacional humanitário e deve terminar. Os civis devem estar seguros e quentes nas suas casas e não viver com medo das perdas que a próxima ronda de destruição possa trazer", afirmou hoje Matthias Schmale, numa mensagem nas redes sociais.

O representante do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) denunciou que a mais recente onda de ataques matou e feriu civis e deixou "milhares expostos ao rigoroso inverno".

"Desde o início de 2026, os residentes da Ucrânia não sentiram alívio face aos ataques das Forças Armadas Russas", afirmou.

Segundo o responsável, na noite passada, pelo menos uma pessoa foi reportada como morta, dezenas ficaram feridas e centenas de milhares enfrentam cortes de eletricidade, aquecimento e água.

Em Kharkiv (leste), foi atingido um dormitório que acolhia pessoas deslocadas que tinham fugido da violência na linha da frente. No ataque, um hospital e casas residenciais foram danificados, indicou.

Na capital, Kiev, "milhares de edifícios de apartamentos que tinham sido gradualmente religados a serviços essenciais após os dias 9 e 20 de janeiro perderam novamente o acesso, em temperaturas abaixo de zero".

Além disso, a cidade de Chernigov (norte) e centenas de milhares de famílias em toda a região de Chernigov ficaram sem eletricidade.

"Equipas heroicas de reparação, agentes de proteção civil e humanitários continuam a reparar os danos e a apoiar as pessoas em temperaturas congelantes", relatou Matthias Schmale.

