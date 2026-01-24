Rapaz de 12 anos morre depois de ataque de tubarão na Austrália

24 jan, 2026 - 07:19 • Lusa
Um rapaz de 12 anos morreu depois de permanecer hospitalizado desde o último domingo devido a um ataque de tubarão quando nadava junto ao porto de Sydney, confirmou a sua família este sábado.
Num comunicado emitido pelo Hospital Infantil em Randwick, a leste de Sydney, os pais do menor, identificado como Nico Antic, confirmaram a morte do filho.
O ataque ocorreu por volta das 16h20, hora local (05h20 de Lisboa), no domingo, quando o menor estava com um grupo de amigos a saltar de uma saliência rochosa de cerca de seis metros de altura para águas rasas e turvas.
De acordo com a polícia de Nova Gales do Sul, estado australiano cuja capital é Sydney, a rápida reação dos amigos da criança, que se lançaram à água para ajudá-lo antes da chegada das equipas de resgate, foi fundamental para salvar a sua vida naquele momento.
Posteriormente, agentes da polícia marítima conseguiram retirar a criança da água e colocaram torniquetes em ambas as pernas para estancar a hemorragia e levá-lo a um hospital, onde faleceu após permanecer internado na unidade de cuidados intensivos por vários dias com ferimentos graves nas extremidades inferiores.
As autoridades indicaram que o ataque terá sido provocado por um tubarão-touro, uma espécie comum no porto de Sydney.
Entre domingo e terça-feira, foram registados quatro ataques de tubarão na Austrália, incluindo o que causou a morte do menor. Uma pessoa ficou gravemente ferida, enquanto outras duas escaparam com ferimentos leves durante esta série de ataques.
O tubarão-touro é uma das espécies mais conhecidas nas águas australianas devido ao seu tamanho, força e capacidade de habitar tanto águas salgadas como doces, o que lhes permite entrar em estuários e zonas costeiras com grande movimento de banhistas e pescadores.
Estes tubarões podem medir mais de três metros e estão entre os responsáveis por muitos dos encontros entre tubarões e humanos na costa leste da Austrália, incluindo a baía de Sydney, onde são atraídos por cardumes de peixes e condições de água turva após fortes chuvas.
Em 2025, foram registados pelo menos uma dezena de ataques de tubarões no país, incluindo um a uma criança de 9 anos que conseguiu sobreviver, e dos quais cinco foram mortais.
De acordo com uma base nacional de incidentes, entre 1791 e 2025, foram registrados mais de 1.280 ataques de tubarões na Austrália, dos quais aproximadamente 260 foram mortais.
Para além da utilização de drones, as autoridades australianas instalam todos os verões redes anti-tubarões ao largo das costas de Nova Gales do Sul e Queensland para evitar ataques.
No entanto, dados oficiais mostram que essas redes capturam tartarugas, golfinhos, peixes ou raias em vias de extinção.