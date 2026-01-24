Rapaz de 12 anos morre depois de ataque de tubarão na Austrália

Um rapaz de 12 anos morreu depois de permanecer hospitalizado desde o último domingo devido a um ataque de tubarão quando nadava junto ao porto de Sydney, confirmou a sua família este sábado.

Num comunicado emitido pelo Hospital Infantil em Randwick, a leste de Sydney, os pais do menor, identificado como Nico Antic, confirmaram a morte do filho.



O ataque ocorreu por volta das 16h20, hora local (05h20 de Lisboa), no domingo, quando o menor estava com um grupo de amigos a saltar de uma saliência rochosa de cerca de seis metros de altura para águas rasas e turvas.

De acordo com a polícia de Nova Gales do Sul, estado australiano cuja capital é Sydney, a rápida reação dos amigos da criança, que se lançaram à água para ajudá-lo antes da chegada das equipas de resgate, foi fundamental para salvar a sua vida naquele momento.

Posteriormente, agentes da polícia marítima conseguiram retirar a criança da água e colocaram torniquetes em ambas as pernas para estancar a hemorragia e levá-lo a um hospital, onde faleceu após permanecer internado na unidade de cuidados intensivos por vários dias com ferimentos graves nas extremidades inferiores.