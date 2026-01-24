TikTok cede controlo nos EUA e evita proibição. Congressistas querem escrutinar negócio

Após seis anos de disputas legais, a proprietária chinesa do TikTok, a ByteDance, anunciou esta semana a venda da maioria das suas operações a empresários dos Estados Unidos da América (EUA), evitando a proibição desta aplicação no país de Donald Trump. Depois das denúncias de que a China usava a plataforma para influenciar outras nações, a rede social criou uma nova empresa maioritariamente norte-americana, em formato "joint venture". Com um conselho de administração sem maioria chinesa, a ByteDance continua a ser a proprietária da tecnologia na América, mas perde autonomia de decisão na rede social. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Desde 2019, várias entidades norte-americanas, da administração Trump às Forças Armadas, defendiam que o TikTok representava um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos.

Negociada durante mais de um ano, a nova estrutura de acionistas da rede social passa a integrar a multinacional norte-americana, Oracle, bem como as empresas de investimentos MGX, dos Emirados Árabes Unidos, e a Silver Lake, dos EUA, que detêm agora 80% da plataforma nos Estados Unidos. A Byte Dance tem agora uma participação mínima, mas alguns legisladores norte-americanos acreditam, contudo, que esta "joint venture" precisa de ser escrutinada. "Este acordo garante que a China não tem influência sobre o algoritmo? As partes envolvidas conseguem assegurar aos americanos que os seus dados estão seguros? Essas são questões que precisam de resposta”, questionou o republicano Jack Moolenaar, membro da Câmara dos Representantes dos EUA.



Já o senador Ed Markey disse que a Casa Branca não partilhou "praticamente nenhuns detalhes sobre este acordo, incluindo se o algoritmo está realmente livre de influência chinesa". Para Markey, o Congresso dos EUA deve investigar melhor o acordo, porque "esta falta de transparência cheira mal". A segurança dos dados dos utilizadores, as recomendações próprias do algoritmo, a moderação dos conteúdos e as garantias de software são as principais preocupações, já que são os quatro campos que a nova entidade passa a operar.

Perante os receios manifestados pelos legisladores, o próprio TikTok anunciou que a nova entidade foi criada para "operar sob salvaguardas definidas que protegem a segurança nacional", avançou a agência de notícias EFE. Por sua vez, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse estar feliz com a venda do controlo da plataforma para as mãos de "um grupo de grandes patriotas americanos e investidores, os maiores do mundo", lê-se numa publicação na rede social Truth Social.