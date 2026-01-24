Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 24 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Redes Sociais

TikTok cede controlo nos EUA e evita proibição. Congressistas querem escrutinar negócio

24 jan, 2026 - 01:00 • Reuters, com Redação

Para evitar a proibição do TikTok nos Estados Unidos, a empresa chinesa vendeu a maioria das operações a investidores estrangeiros, incluindo a "grandes patriotas americanos", revelou Trump. Porém, alguns legisladores afirmaram que esta plataforma precisa de ser escrutinada.

A+ / A-

Após seis anos de disputas legais, a proprietária chinesa do TikTok, a ByteDance, anunciou esta semana a venda da maioria das suas operações a empresários dos Estados Unidos da América (EUA), evitando a proibição desta aplicação no país de Donald Trump.

Depois das denúncias de que a China usava a plataforma para influenciar outras nações, a rede social criou uma nova empresa maioritariamente norte-americana, em formato "joint venture".

Com um conselho de administração sem maioria chinesa, a ByteDance continua a ser a proprietária da tecnologia na América, mas perde autonomia de decisão na rede social.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Desde 2019, várias entidades norte-americanas, da administração Trump às Forças Armadas, defendiam que o TikTok representava um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos.

Negociada durante mais de um ano, a nova estrutura de acionistas da rede social passa a integrar a multinacional norte-americana, Oracle, bem como as empresas de investimentos MGX, dos Emirados Árabes Unidos, e a Silver Lake, dos EUA, que detêm agora 80% da plataforma nos Estados Unidos.

A Byte Dance tem agora uma participação mínima, mas alguns legisladores norte-americanos acreditam, contudo, que esta "joint venture" precisa de ser escrutinada.

"Este acordo garante que a China não tem influência sobre o algoritmo? As partes envolvidas conseguem assegurar aos americanos que os seus dados estão seguros? Essas são questões que precisam de resposta”, questionou o republicano Jack Moolenaar, membro da Câmara dos Representantes dos EUA.

Fim do TikTok nos EUA? Trump pode impedi-lo, diz conselheiro

EUA

Fim do TikTok nos EUA? Trump pode impedi-lo, diz conselheiro

Em abril, foi assinada uma lei que obriga à proibi(...)

Já o senador Ed Markey disse que a Casa Branca não partilhou "praticamente nenhuns detalhes sobre este acordo, incluindo se o algoritmo está realmente livre de influência chinesa".

Para Markey, o Congresso dos EUA deve investigar melhor o acordo, porque "esta falta de transparência cheira mal".

A segurança dos dados dos utilizadores, as recomendações próprias do algoritmo, a moderação dos conteúdos e as garantias de software são as principais preocupações, já que são os quatro campos que a nova entidade passa a operar.

Perante os receios manifestados pelos legisladores, o próprio TikTok anunciou que a nova entidade foi criada para "operar sob salvaguardas definidas que protegem a segurança nacional", avançou a agência de notícias EFE.

Por sua vez, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse estar feliz com a venda do controlo da plataforma para as mãos de "um grupo de grandes patriotas americanos e investidores, os maiores do mundo", lê-se numa publicação na rede social Truth Social.

"Estou tão feliz por ter ajudado a salvar o TikTok!", exclamou Trump. "Só espero que, num futuro já distante, seja lembrado por aqueles que usam e amam o TikTok."

O TikTok deixou de funcionar a 19 de janeiro de 2025 durante pouco mais de 12 horas, após o Supremo Tribunal decidir manter uma lei aprovada pelo Congresso que obrigava a aplicação a desvincular-se da empresa-mãe, a chinesa ByteDance, ou a enfrentar o encerramento.

A plataforma de partilha de vídeos curtos enviou a muitos deles um aviso com a seguinte mensagem: "Desculpe, o TikTok não está disponível neste momento".

Após este acordo, o comunicado da empresa chinesa adianta ainda que a versão norte-americana vai continuar a ser compatível com o modelo disponível no resto do mundo.

O TikTok é utilizado por mais de 200 milhões de americanos por mês.

Trump anuncia reversão da proibição do TikTok nos EUA e quer plataforma com controlo americano

Redes sociais

Trump anuncia reversão da proibição do TikTok nos EUA e quer plataforma com controlo americano

Mesmo que Trump decida reverter a medida, a entrad(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 24 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?