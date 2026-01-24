Zelensky cauteloso sobre "preparação" da Rússia para paz

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta sexta-feira ser "demasiado cedo” para avaliar a nova ronda de negociações em Abu Dhabi sobre o fim da invasão russa, e salientou ser necessário aferir a prontidão de Moscovo para a paz.

As primeiras negociações em Abu Dhabi entre representantes russos, ucranianos e norte-americanos terminaram na sexta-feira à noite, anunciou a presidência ucraniana, estando novas discussões agendadas para sábado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No seu habitual discurso noturno Zelensky, reconheceu que a reunião desta sexta-feira foi "importante" porque "já não se realizavam reuniões trilaterais deste tipo há muito tempo", mas mostrou-se cauteloso quanto às intenções russas.

"O ponto crucial é que a Rússia precisa de estar preparada para pôr fim a esta guerra, a mesma que começou. A posição da Ucrânia é clara", disse o Presidente ucraniano.

"Quanto ao conteúdo das conversas de hoje, ainda é demasiado cedo para tirar conclusões. Veremos como a conversa se desenrola amanhã (sábado) e que resultados produzirá", adiantou Volodymyr Zelensky.

O que diz a Rússia?

Antes, o negociador-chefe ucraniano, Rustem Umerov, referiu na rede social X que a reunião em Abu Dhabi "centrou-se nos parâmetros para o fim da guerra travada pela Rússia e nos próximos passos lógicos no processo negocial, visando avançar para uma paz digna e duradoura".

"Novas reuniões estão agendadas para amanhã (sábado)", acrescentou.

Estas discussões constituem as primeiras negociações diretas conhecidas entre Moscovo e Kiev sobre o plano proposto pelos Estados Unidos para pôr fim a quatro anos de guerra.

Um dos pontos de discórdia é o destino dos territórios no leste da Ucrânia, com a Rússia a exigir que Kiev retire as suas forças dos cerca de 30% da região de Donetsk que ainda controla.