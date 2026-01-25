Centenas protestam em Lisboa contra o "genocídio sistemático" no Irão

Entre os manifestantes estavam famílias, com crianças, e muitos jovens. Além da bandeira iraniana, também desfilaram bandeiras portuguesas e dos Estados Unidos e muitos cartazes, "contra o genocídio no Irão", "pela liberdade" e com o rosto do príncipe herdeiro Reza Pahlavi, filho do xá deposto em 1979 pela Revolução Iraniana, e do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A chuva impediu uma mobilização maior, segundo a organização, e reduziu o percurso da marcha. Ainda assim, entre duas a três centenas de pessoas juntaram-se ao protesto , que começou no Marquês de Pombal e terminou nos Restauradores, em Lisboa, em vez do Martim Moniz que era o destino inicial.

Além dos apelos à intervenção da comunidade internacional, contra a repressão dos protestos no Irão, que já causou milhares de mortes, pedem ainda a intervenção norte americana.

"Senhor Presidente Trump, por favor aja agora. Esmague o regime terrorista. Make Iran Great Again", uma referência ao movimento MAGA, dos EUA.

À Renascença, um dos manifestantes, Shervin, diz que acredita no apoio dos Estados Unidos "neste momento" e lembra que muito no Irão estão a protestar nas ruas porque também acreditam na ajuda internacional.

Apelam à comunidade internacional para que "não fique para trás" a assistir "à história do mundo" e ajude o povo iraniano a expulsar os ditadores e terroristas.

Um dos manifestantes trazia um cartaz com o rosto do líder do Chega, André Ventura, a quem pedia apoio. No entanto, o único partido que marcou presença foi a Iniciativa Liberal, que deixou críticas à ausência das restantes forças partidárias, "nomeadamente à esquerda, que se dizem os grandes defensores dos direitos humanos e da liberdade".

A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, acompanhou o protesto desde o início, com outros membros do partido. Lembrou à Renascença que esta é uma luta "mais do que justificada", pela liberdade do país e pelos direitos humanos, uma causa que a IL defende há vários anos e é preciso fazer mais para "acabar com este regime ditatorial".

Sobre os últimos acontecimentos, aplaude a iniciativa do governo que chamou o embaixador do Irão e deu abertura para que a União Europeia declare a Guarda Revolucionária do Irão uma organização terrorista. No entanto, "há mais passos que podem ser dados".

Mariana Leitão apela à mobilização da União Europeia, para intensificar o apoio internacional à transição de regime no Irão.

O protesto terminou na praça dos Restauradores, com muitas palavras de ordem e cânticos, em iraniano. Os manifestantes fizeram uma roda com a largura da praça, no meio acenderam velas pelas mais de 4 mil vítimas do regime opressor.