Centenas protestam em Minneapolis após morte de homem às mãos de agentes de imigração

25 jan, 2026 - 23:17 • Lusa
Centenas de pessoas protestaram hoje no centro da cidade norte-americana de Minneapolis, um dia depois da morte de um homem às mãos de agentes federais de imigração.
Os manifestantes voltaram a pedir o fim das rusgas em massa contra imigrantes ordenadas pelo Presidente Donald Trump.
Ao longo do dia, grupos de pessoas deslocaram-se ao local onde o homem morreu para depositar flores e honrar a sua memória.
Estados Unidos
Trabalhava no sistema de saúde do Minnesota dedica(...)
No sábado, agentes de imigração abateram a tiro um enfermeiro norte-americano que se interpôs entre os agentes e duas mulheres que protestavam contra uma operação para deter um imigrante.
Antes, em 07 de janeiro, na mesma cidade, uma mulher, igualmente norte-americana, foi morta a tiro no carro por um agente de imigração.
A cidade de Minneapolis conta atualmente com um forte dispositivo policial e em determinadas zonas com elementos da Guarda Nacional, a pedido do Estado de Minnesota, para garantir a segurança.